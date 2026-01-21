Miesięcznik
Stalowa Wola 21 stycznia 2026

Nowoczesna kardiologia w Stalowej Woli - remont i nowy sprzęt w szpitalu

SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli rozpoczyna ważną inwestycję na Oddziale Kardiologii Inwazyjnej oraz Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Projekt jest realizowany przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO).

Na liście rankingowej KPO, w komponencie D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”, inwestycja pod nazwą „Podniesienie jakości i dostępności do świadczeń kardiologicznych w SPZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli” zajęła wysokie, 34. miejsce spośród 112 projektów z całej Polski, które otrzymały pozytywną rekomendację.

- To wspaniała wiadomość dla naszego szpitala, dla miasta Stalowa Wola, dla Powiatu Stalowowolskiego, a nawet dla całej północy województwa podkarpackiego, ponieważ nasz Oddział Kardiologii Inwazyjnej jest wiodącym ośrodkiem w skali całego regionu. Każdego roku jest w nim hospitalizowanych ponad 2 tys. pacjentów. Musimy pamiętać, że ten oddział powstał 18 lat temu i wymaga już remontu oraz nowego sprzętu medycznego. I otrzyma je, właśnie dzięki wsparciu Ministerstwa Zdrowia w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności - mówi Beata Barcicka-Kłosowska, dyrektor szpitala.

Cała inwestycja ma wartość ponad 18 mln zł, z czego 17,2 mln zł pochodzi z dofinansowania KPO. Pozostałe środki, blisko 2 mln zł, zabezpieczył budżet Powiatu Stalowowolskiego.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną remonty i modernizacja oddziałów tak, aby spełniały aktualne wymogi sanitarno-epidemiologiczne i funkcjonalne. Zakupiony zostanie także nowy sprzęt medyczny - nie tylko dla Oddziału Kardiologii Inwazyjnej, ale także dla Poradni Kardiologicznej, Pracowni Hemodynamiki oraz Pracowni Elektroterapii i Elektrofizjologii.

- Remont będziemy prowadzić w taki sposób, żeby nie zawieszać na ten czas działalności oddziału, tylko żeby mógł zachować ciągłość pracy i nadal przyjmować pacjentów. Prace będą musiały więc być prowadzone etapami, część sal będzie też być może musiała zostać czasowo przeniesiona do innych lokalizacji. O wszelkich utrudnieniach będziemy na pewno informować pacjentów i mieszkańców na bieżąco, ale prosimy o wyrozumiałość - prace potrwają krótko, a latem oddział będzie znowu jak nowy, tyle że z jeszcze lepszym sprzętem medycznym - dodaje dyrektor Barcicka-Kłosowska.

To nie jedyna inwestycja w stalowowolskim szpitalu wspierana przez KPO. Obecnie trwają także prace nad utworzeniem Oddziału Geriatrycznego (wartość ponad 21 mln zł) oraz cyfryzacją placówki (wartość prawie 10 mln zł). Oba projekty również mają być gotowe latem 2026 roku.

