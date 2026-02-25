Miesięcznik
Nisko 25 lutego 2026

Nowi żołnierze po przysiędze w Nisku

Plac apelowy na terenie 18. Pułku Saperów w Nisku wypełnił się w pierwszej połowie lutego żołnierzami, ich rodzinami oraz zaproszonymi gośćmi. Powodem była uroczysta przysięga ochotników odbywających Dobrowolną Zasadniczą Służbę Wojskową.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Rotę przysięgi wypowiedzieli żołnierze 18. Pułku Saperów oraz 21. dywizjonu artylerii przeciwlotniczej. Tym samym formalnie zakończyli etap szkolenia podstawowego i rozpoczęli dalszą służbę w strukturach Wojska Polskiego.

Zanim jednak nadszedł dzień uroczystości, rekruci musieli sprostać szeregowi wymagań. Szkolenie obejmowało sprawdziany kondycyjne, zadania weryfikujące odporność na stres oraz ćwiczenia wymagające ścisłej współpracy w grupie. Jednym z elementów końcowej oceny była pętla taktyczna - sprawdzian umiejętności w warunkach zbliżonych do realnych działań.

Ceremonia odbyła się z zachowaniem wojskowego ceremoniału - podniesiono flagę państwową i odegrano hymn. W oficjalnych wystąpieniach podkreślano znaczenie dyscypliny, odpowiedzialności i gotowości do służby na rzecz bezpieczeństwa państwa.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele dowództwa oraz władz samorządowych. Powiat Niżański reprezentował wicestarosta Józef Sroka.

Dla bliskich żołnierzy była to chwila pełna emocji - po zakończeniu części oficjalnej nie zabrakło gratulacji i wspólnych zdjęć. Dla samych ochotników przysięga stała się symbolicznym momentem przejścia - od etapu szkolenia do pełnoprawnej służby w mundurze.

Fot. st. szer. spec. Marcin Kawecki

