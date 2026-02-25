Nowi żołnierze po przysiędze w Nisku

Rotę przysięgi wypowiedzieli żołnierze 18. Pułku Saperów oraz 21. dywizjonu artylerii przeciwlotniczej. Tym samym formalnie zakończyli etap szkolenia podstawowego i rozpoczęli dalszą służbę w strukturach Wojska Polskiego.

Zanim jednak nadszedł dzień uroczystości, rekruci musieli sprostać szeregowi wymagań. Szkolenie obejmowało sprawdziany kondycyjne, zadania weryfikujące odporność na stres oraz ćwiczenia wymagające ścisłej współpracy w grupie. Jednym z elementów końcowej oceny była pętla taktyczna - sprawdzian umiejętności w warunkach zbliżonych do realnych działań.

Ceremonia odbyła się z zachowaniem wojskowego ceremoniału - podniesiono flagę państwową i odegrano hymn. W oficjalnych wystąpieniach podkreślano znaczenie dyscypliny, odpowiedzialności i gotowości do służby na rzecz bezpieczeństwa państwa.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele dowództwa oraz władz samorządowych. Powiat Niżański reprezentował wicestarosta Józef Sroka.

Dla bliskich żołnierzy była to chwila pełna emocji - po zakończeniu części oficjalnej nie zabrakło gratulacji i wspólnych zdjęć. Dla samych ochotników przysięga stała się symbolicznym momentem przejścia - od etapu szkolenia do pełnoprawnej służby w mundurze.

Fot. st. szer. spec. Marcin Kawecki