Nisko Jeżowe Harasiuki 23 stycznia 2026

Nowi szefowie w niżańskiej policji

21 stycznia w Komendzie Powiatowej Policji w Nisku odbyła się uroczysta odprawa służbowa, podczas której trzech funkcjonariuszy zostało mianowanych na stanowiska kierownicze.

Rozkazy wręczył p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Nisku mł. insp. Rajmund Murek. Nowymi kierownikami zostali:

  • asp. szt. Tomasz Wach - Kierownik Posterunku Policji w Jeżowem,

  • asp. Piotr Kobylarz - Kierownik Posterunku Policji w Harasiukach,

  • mł. asp. Igor Kobylarz - Kierownik Ogniwa Wspomagającego Komendy Powiatowej Policji w Nisku.

Mł. insp. Rajmund Murek złożył nowym kierownikom serdeczne gratulacje, podkreślając, że liczy na ich zaangażowanie w zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu niżańskiego.

