Nowi szefowie w niżańskiej policji

Rozkazy wręczył p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Nisku mł. insp. Rajmund Murek. Nowymi kierownikami zostali:
asp. szt. Tomasz Wach - Kierownik Posterunku Policji w Jeżowem,
asp. Piotr Kobylarz - Kierownik Posterunku Policji w Harasiukach,
mł. asp. Igor Kobylarz - Kierownik Ogniwa Wspomagającego Komendy Powiatowej Policji w Nisku.
Mł. insp. Rajmund Murek złożył nowym kierownikom serdeczne gratulacje, podkreślając, że liczy na ich zaangażowanie w zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu niżańskiego.
