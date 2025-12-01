Miesięcznik
Fot. UM Stalowa Wola
Stalowa Wola 1 grudnia 2025

Nowe życie kultowego kina Ballada. Modernizacja w pełnym toku

W Stalowej Woli trwają intensywne prace związane z remontem i przebudową kultowego kina Ballada - jednego z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w mieście. Modernizacja sprawi, że budynek odzyska swój dawny charakter, a jednocześnie zyska nowoczesną formę i funkcjonalność, stając się przestrzenią otwartą na mieszkańców i lokalnych twórców.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

- Stalowa Wola inwestuje w kulturę, bo wierzymy, że to ona buduje tożsamość wspólnoty i jakość życia mieszkańców. Kino Ballada w kolejnych etapach prowadzonych remontów wraca do życia jako nowoczesne centrum kulturalne - otwarte, dostępne, piękne i funkcjonalne. To inwestycja w ludzi, w twórczość, w lokalne talenty i w dziedzictwo naszego miasta - podkreśla prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Szeroki zakres modernizacji

Zakres prowadzonych prac obejmuje m.in. przebudowę wnętrz oraz wyposażenie obiektu w nowoczesne instalacje spełniające aktualne standardy bezpieczeństwa, wygody i funkcjonalności. Odtwarzane są również pierwotne walory architektoniczne budynku, tak aby połączyć jego historyczny wygląd z nowoczesnymi rozwiązaniami.

Modernizacja obejmuje także termomodernizację oraz poprawę układu funkcjonalnego pomieszczeń. W projekcie przewidziano rozwiązania zwiększające komfort użytkowników - w tym lepszą akustykę oraz pełne dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Ballada jako nowe centrum życia kulturalnego

Po zakończeniu inwestycji Ballada stanie się przestrzenią dla szerokiej działalności kulturalnej: seansów filmowych, spektakli teatralnych, koncertów, spotkań, warsztatów i twórczych inicjatyw. Obiekt ponownie zajmie ważne miejsce na mapie kulturalnej miasta, stając się miejscem integracji międzypokoleniowej oraz wsparcia lokalnych artystów.

Modernizacja obejmuje także część mieszkalną połączoną z kinem, co pozwoli na stworzenie spójnej i nowoczesnej przestrzeni użytkowej. Całkowita powierzchnia użytkowa przebudowywanych obiektów wynosi prawie 1 900 m kw. Prace realizowane są na wszystkich kondygnacjach - od piwnic, przez parter, aż po piętro.

Inwestycja z unijnym wsparciem

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu z Programu Fundusze Europejskie na Infrastruktury, Klimat i Środowisko na lata 2021-2027, działanie FENX.07.01 - Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej.

  • Wartość projektu: 23 284 182,82 zł

  • Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 15 201 247,57 zł

Z efektów inwestycji korzystać będą mieszkańcy wszystkich pokoleń: dzieci, młodzież, dorośli oraz seniorzy.

Fot. UM Stalowa Wola

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

