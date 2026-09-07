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7 września 2026

Nowe zasady dla młodych kierowców. Za co można stracić prawo jazdy?

Młodzi kierowcy muszą liczyć się z dodatkowymi ograniczeniami. Osoby, które po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kategorii B, przez określony czas będą objęte tzw. okresem próbnym. W tym czasie obowiązują ich bardziej rygorystyczne zasady.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Dla kierowców pełnoletnich okres próbny potrwa dwa lata. W przypadku osób, które uzyskały prawo jazdy jako 17-latkowie, będzie to trzy lata, jednak nie dłużej niż do ukończenia 20. roku życia.

Jedną z najważniejszych zasad jest całkowity zakaz prowadzenia pojazdu po alkoholu lub po użyciu środków działających podobnie do alkoholu. W okresie próbnym obowiązuje zerowy limit.

Dodatkowe ograniczenia dotyczą osób, które nie ukończyły 18 lat. Młody kierowca nie może przewozić pasażera w swoim wieku bez obecności pasażera-opiekuna. Nie może również wykonywać zarobkowego przewozu osób ani transportu drogowego rzeczy.

Podczas kontroli policjanci będą sprawdzać także, czy młody kierowca nie przekroczył określonych limitów i nie popełnił poważnych wykroczeń lub przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia zasad okresu próbnego policjant może zatrzymać prawo jazdy. Dokument może zostać zatrzymany również wtedy, gdy kierowca dopuści się przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji albo określonych w przepisach wykroczeń.

Konsekwencje mogą być poważne. Jeśli starosta cofnie uprawnienia do kierowania pojazdami, ich odzyskanie będzie wiązało się z koniecznością ponownego ukończenia kursu na prawo jazdy oraz zdania egzaminu państwowego.

Dla początkujących kierowców oznacza to jedno: przez pierwsze lata za kierownicą trzeba szczególnie uważać na przestrzeganie przepisów.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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