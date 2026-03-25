Stalowa Wola 25 marca 2026

Nowe wyposażenie dla PCK w Stalowej Woli

Miasto Stalowa Wola przekazało specjalistyczny sprzęt dla Polskiego Czerwonego Krzyża. Wyposażenie trafiło do lokalnego oddziału i będzie wykorzystywane w działaniach ratowniczych oraz pomocowych.

Karolina Kusińska

Łączna wartość przekazanego sprzętu to ponad 112 tys. zł. Wśród wyposażenia znalazły się m.in. agregat prądotwórczy, defibrylator AED, zestaw ratownictwa medycznego, elektryczny wózek paletowy oraz komora chłodnicza.

Z nowego sprzętu korzystać będzie oddział PCK w Stalowej Woli. Ma on pomóc w reagowaniu na sytuacje kryzysowe i w codziennej pomocy mieszkańcom.

Umowa użyczenia została zawarta na pięć lat, co pozwoli organizacji planować dalsze działania i rozwijać pomoc na terenie miasta.

Zespół Lesioki w ogólnopolskim show „Must Be The Music"
Studia wyższe w Stalowej Woli. Współpraca z KUL i otwarcie na kierunki medyczne
Żołnierz WOT podejrzany o handel narkotykami
W niedzielę Jarmark Wielkanocny w Rozwadowie
Zbliżają się Dziecięce Zdarzenia Teatralne
Utrudnienia na ul. Parkingowej w Stalowej Woli. Ruszyła rozbudowa drogi
Jeszcze przed Wielkanocą ma ruszyć budowa Parku Wodnego. Umowa podpisana
Czołówka Polski dla Powiatu Stalowowolskiego
