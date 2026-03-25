Nowe wyposażenie dla PCK w Stalowej Woli

Łączna wartość przekazanego sprzętu to ponad 112 tys. zł. Wśród wyposażenia znalazły się m.in. agregat prądotwórczy, defibrylator AED, zestaw ratownictwa medycznego, elektryczny wózek paletowy oraz komora chłodnicza.

Z nowego sprzętu korzystać będzie oddział PCK w Stalowej Woli. Ma on pomóc w reagowaniu na sytuacje kryzysowe i w codziennej pomocy mieszkańcom.

Umowa użyczenia została zawarta na pięć lat, co pozwoli organizacji planować dalsze działania i rozwijać pomoc na terenie miasta.