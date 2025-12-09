Miesięcznik
Nowe tory, perony i prędkości

Rozpoczęła się przebudowa linii kolejowej 74 Sobów – Zbydniów. Takie same roboty ruszyły na linii Sandomierz – Chmielów. Te dwa fronty robót są jedną z większych inwestycji PKP Linie Kolejowe SA. Modernizacja 66. km. torów wraz z nową infrastrukturą kosztować będzie ponad 900 mln. zł.

Trzy linie kolejowe (25, 74 i 78) krzyżujące się na płn. Podkarpacia o dawna wymagają rewitalizacji, by sprostać wymogom komunikacyjnym XXI w. Pod koniec listopada rozpoczęły się prace rozbiórkowe, po których nastąpi usypywanie torowisk, wymiana sieci elektroenergetycznych, przebudowa przejazdów drogowo-kolejowych i budowa nowych peronów. Tych ma być trzynaście. Od strony Stalowej Woli nowe perony będą w: Turbi, Kępiu Zaleszańskim i Zbydniowie. Wszystkie z pochylniami, wiatami i ławkami dla podróżnych.

- Modernizacja tras kolejowych to usprawnienie systemu komunikacyjnego i ekologicznego transportu, a przez to zapewnienie lepszego poziomu życia mieszkańców – mówi Mateusz Wanat, dyrektor Regionu Południowego Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK SA.

Inwestycja nie tylko poprawi komfort jazdy pasażerów, ale też przywróci kilka połączeń czas jakiś temu zawieszonych. W sumie przebudowanych zostanie 66 km. linii kolejowych. Podróż koleją w widłach Wisły i Sanu na zmodernizowanych odcinkach będzie jakościowo lepsza i krótsza. Pociągi osobowe będą rozwijać prędkości do 120 km/h, a towarowe o 10 km. mniejsze. Koniec prac w połowie 2028 r.

