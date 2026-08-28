Nowe tablice na przystankach w Stalowej Woli. Pokażą rzeczywisty czas przyjazdu autobusów

Nowe tablice powstały w ramach projektu „Rozwój Mobilnego MOF Stalowej Woli – etap I”. To kolejny etap rozbudowy funkcjonującego już w mieście systemu informacji pasażerskiej.

Elektroniczne wyświetlacze mają ułatwić mieszkańcom korzystanie z bezpłatnej komunikacji miejskiej. Pasażerowie będą mogli na bieżąco sprawdzać, kiedy autobus pojawi się na przystanku, a także uzyskać informacje o ewentualnych zmianach w kursowaniu.

Nowoczesny transport to nie tylko autobusy

Jak podkreśla prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, rozwój komunikacji miejskiej obejmuje nie tylko zakup nowego taboru, lecz także budowę całego systemu, który ma być wygodny i dostępny dla mieszkańców.

– Stalowa Wola od lat konsekwentnie buduje nowoczesny, zeroemisyjny transport publiczny, a kolejne tablice dynamicznej informacji pasażerskiej są ważnym elementem tego procesu. Chcemy, aby pasażer miał na przystanku jasną informację o tym, kiedy może spodziewać się autobusu i jak wygląda aktualna sytuacja na jego trasie. Jest to szczególnie istotne w naszym mieście, w którym komunikacja miejska już od dwóch lat jest bezpłatna dla mieszkańców – mówi Lucjusz Nadbereżny.

Gdzie zamontowano nowe tablice?

Urządzenia pojawiły się przy ważnych ciągach komunikacyjnych, osiedlach, obiektach użyteczności publicznej oraz placówkach handlowych. Zamontowano je na przystankach:

Poniatowskiego – Bank,

Poniatowskiego – Ochronka,

Poniatowskiego – Supermarket 01,

Poniatowskiego – Supermarket 02,

Klasztorna – Cmentarz,

Klasztorna – Klasztor,

Ofiar Katynia – Os. Fabryczne,

Ofiar Katynia – Jubilat,

Popiełuszki – MOPS,

Kwiatkowskiego – Politechnika,

Kwiatkowskiego – Strefa,

Dąbrowskiego – Dworzec PKP,

Okulickiego – Bank,

Okulickiego – ZBR.

Informacja o opóźnieniach i utrudnieniach

Dynamiczna informacja pasażerska różni się od tradycyjnego, papierowego rozkładu jazdy. Tablice mogą przekazywać dane związane z rzeczywistym funkcjonowaniem komunikacji miejskiej. Ma to szczególne znaczenie w przypadku opóźnień, zmian w organizacji ruchu lub innych utrudnień na trasach autobusów.

Dwie kolejne tablice mają również działać przy nowych przystankach budowanych obecnie przy alejach Jana Pawła II.

Rozbudowa systemu ma być kolejnym elementem tworzenia spójnej sieci transportowej w Stalowej Woli, łączącej bezpłatne przejazdy dla mieszkańców, nowoczesny tabor, rozwijaną infrastrukturę oraz informację dostępną w czasie rzeczywistym.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Rozwój Mobilnego MOF Stalowej Woli – etap I”. Zadanie otrzymało dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021–2027, w ramach działania dotyczącego zrównoważonej mobilności miejskiej.