Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
sprzedam garaż
Fot, Miasto Stalowa Wola
0.0 / 5
Stalowa Wola 28 sierpnia 2026

Nowe tablice na przystankach w Stalowej Woli. Pokażą rzeczywisty czas przyjazdu autobusów

Na przystankach w Stalowej Woli zamontowano 14 nowych tablic dynamicznej informacji pasażerskiej. Urządzenia przechodzą obecnie testy, a po ich zakończeniu będą informować między innymi o rzeczywistym czasie przyjazdu autobusów, opóźnieniach oraz utrudnieniach na trasach.

REKLAMA
avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Nowe tablice powstały w ramach projektu „Rozwój Mobilnego MOF Stalowej Woli – etap I”. To kolejny etap rozbudowy funkcjonującego już w mieście systemu informacji pasażerskiej.

Elektroniczne wyświetlacze mają ułatwić mieszkańcom korzystanie z bezpłatnej komunikacji miejskiej. Pasażerowie będą mogli na bieżąco sprawdzać, kiedy autobus pojawi się na przystanku, a także uzyskać informacje o ewentualnych zmianach w kursowaniu.

Nowoczesny transport to nie tylko autobusy

Jak podkreśla prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, rozwój komunikacji miejskiej obejmuje nie tylko zakup nowego taboru, lecz także budowę całego systemu, który ma być wygodny i dostępny dla mieszkańców.

– Stalowa Wola od lat konsekwentnie buduje nowoczesny, zeroemisyjny transport publiczny, a kolejne tablice dynamicznej informacji pasażerskiej są ważnym elementem tego procesu. Chcemy, aby pasażer miał na przystanku jasną informację o tym, kiedy może spodziewać się autobusu i jak wygląda aktualna sytuacja na jego trasie. Jest to szczególnie istotne w naszym mieście, w którym komunikacja miejska już od dwóch lat jest bezpłatna dla mieszkańców – mówi Lucjusz Nadbereżny.

Gdzie zamontowano nowe tablice?

Urządzenia pojawiły się przy ważnych ciągach komunikacyjnych, osiedlach, obiektach użyteczności publicznej oraz placówkach handlowych. Zamontowano je na przystankach:

  • Poniatowskiego – Bank,
  • Poniatowskiego – Ochronka,
  • Poniatowskiego – Supermarket 01,
  • Poniatowskiego – Supermarket 02,
  • Klasztorna – Cmentarz,
  • Klasztorna – Klasztor,
  • Ofiar Katynia – Os. Fabryczne,
  • Ofiar Katynia – Jubilat,
  • Popiełuszki – MOPS,
  • Kwiatkowskiego – Politechnika,
  • Kwiatkowskiego – Strefa,
  • Dąbrowskiego – Dworzec PKP,
  • Okulickiego – Bank,
  • Okulickiego – ZBR.

Informacja o opóźnieniach i utrudnieniach

Dynamiczna informacja pasażerska różni się od tradycyjnego, papierowego rozkładu jazdy. Tablice mogą przekazywać dane związane z rzeczywistym funkcjonowaniem komunikacji miejskiej. Ma to szczególne znaczenie w przypadku opóźnień, zmian w organizacji ruchu lub innych utrudnień na trasach autobusów.

Dwie kolejne tablice mają również działać przy nowych przystankach budowanych obecnie przy alejach Jana Pawła II.

Rozbudowa systemu ma być kolejnym elementem tworzenia spójnej sieci transportowej w Stalowej Woli, łączącej bezpłatne przejazdy dla mieszkańców, nowoczesny tabor, rozwijaną infrastrukturę oraz informację dostępną w czasie rzeczywistym.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Rozwój Mobilnego MOF Stalowej Woli – etap I”. Zadanie otrzymało dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021–2027, w ramach działania dotyczącego zrównoważonej mobilności miejskiej.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Handlowa niedziela 30 sierpnia. Sklepy będą otwarte
Handlowa niedziela 30 sierpnia. Sklepy będą otwarte
Pozwolenie na budowę spalarni w Stalowej Woli zaskarżone
Stalowa Wola
Pozwolenie na budowę spalarni w Stalowej Woli zaskarżone
Ponad 1,7 mln zł dla startupów ze Stalowej Woli. Hotable reprezentuje Polskę w Kopenhadze
Stalowa Wola
Ponad 1,7 mln zł dla startupów ze Stalowej Woli. Hotable reprezentuje Polskę w Kopenhadze
Gdzie te wozy z tamtych lat...
Stalowa Wola
Gdzie te wozy z tamtych lat...
Co robić, gdy zawyją syreny? Trening w Ulanowie i Radomyślu nad Sanem
Ulanów
Co robić, gdy zawyją syreny? Trening w Ulanowie i Radomyślu nad Sanem
Podkarpacki Czek Turystyczny: 300 zł na noclegi. Ruszył nabór obiektów
Podkarpacki Czek Turystyczny: 300 zł na noclegi. Ruszył nabór obiektów
Święto Niska 2026 już w ten weekend! Piękni i Młodzi oraz Daj To Głośniej na scenie
Nisko
Święto Niska 2026 już w ten weekend! Piękni i Młodzi oraz Daj To Głośniej na scenie
Dęblin pod skrzydłami. Huty Stalowa Wola
Stalowa Wola
Dęblin pod skrzydłami. Huty Stalowa Wola
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu