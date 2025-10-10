Miesięcznik
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska
Podróż poślubna
Jeżowe 10 października 2025

Nowe skrzyżowanie w Jeżowem poprawi bezpieczeństwo i płynność ruchu

Zakończono inwestycję polegającą na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 878 Domostawa-Kamień. W ramach zadania powstało nowe skrzyżowanie z drogą gminną nr 102350R Jeżowe I i II, które usprawni komunikację w tej części gminy.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Po dokonaniu odbioru końcowego potwierdzono, że wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z projektem. Zakres robót obejmował m.in. przygotowanie i rozbiórkę istniejących elementów, przebudowę rowu odwadniającego, wykonanie nowej podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenie nawierzchni bitumicznej oraz ukształtowanie poboczy. Inwestycję zakończono pracami porządkowymi i wykończeniowymi.

Inwestorem przedsięwzięcia była Gmina Jeżowe, natomiast wykonawcą Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „Feramenta” Krzysztof Piela. Wartość realizacji wyniosła 98 793,60 zł brutto.

Nowe skrzyżowanie stanowi ważne połączenie drogi wojewódzkiej z drogą gminną. Dzięki inwestycji poprawi się płynność ruchu w rejonie Szkoły Podstawowej w Jeżowem Centrum oraz bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi.

