Nowe skrzyżowanie w Jeżowem poprawi bezpieczeństwo i płynność ruchu

Po dokonaniu odbioru końcowego potwierdzono, że wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z projektem. Zakres robót obejmował m.in. przygotowanie i rozbiórkę istniejących elementów, przebudowę rowu odwadniającego, wykonanie nowej podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenie nawierzchni bitumicznej oraz ukształtowanie poboczy. Inwestycję zakończono pracami porządkowymi i wykończeniowymi.

Inwestorem przedsięwzięcia była Gmina Jeżowe, natomiast wykonawcą Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „Feramenta” Krzysztof Piela. Wartość realizacji wyniosła 98 793,60 zł brutto.

Nowe skrzyżowanie stanowi ważne połączenie drogi wojewódzkiej z drogą gminną. Dzięki inwestycji poprawi się płynność ruchu w rejonie Szkoły Podstawowej w Jeżowem Centrum oraz bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi.