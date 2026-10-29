Nowe ścieżki rowerowe i wiaty przy szkołach oraz urzędach w Stalowej Woli

Inwestycja jest częścią projektu „Rozwój mikromobilności na terenie MOF Stalowej Woli – etap II”, który będzie realizowany w latach 2025–2028. Jego łączna wartość wynosi ponad 5 mln zł, z czego ponad 4,2 mln zł stanowi dofinansowanie z Funduszy Europejskich. Pozostałą kwotę, czyli ponad 863 tys. zł, pokryje Gmina Stalowa Wola.

Nowe trasy i 23 wiaty rowerowe

Projekt obejmuje dwa główne zadania. Pierwsze to budowa i przebudowa dróg dla pieszych i rowerów wzdłuż ul. Komisji Edukacji Narodowej, będącej częścią drogi wojewódzkiej nr 871. Prace obejmą również konieczne zmiany w istniejącej infrastrukturze, między innymi oświetleniu ulicznym oraz sieciach kanalizacyjnych.

Drugie zadanie zakłada budowę 23 zadaszonych wiat rowerowych w 19 lokalizacjach przy miejskich budynkach i obiektach użyteczności publicznej.

Wiaty mają stanąć między innymi przy urzędach miasta, żłobkach, przedszkolach, szkołach podstawowych, obiektach sportowych, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

Gdzie pojawią się wiaty?

Zaplanowano je w następujących miejscach:

Urząd Miasta przy ul. Wolności 7. Urząd Miasta przy ul. Kwiatkowskiego 1. Żłobek Miejski przy al. Jana Pawła II 5A. Miejski Żłobek Integracyjny i Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 przy ul. Poniatowskiego. Żłobek Miejski nr 3 i Przedszkole nr 12 przy ul. KEN 1. Przedszkole nr 1 przy ul. Niezłomnych 2A. Przedszkole nr 4 przy ul. Wańkowicza 72/1. Przedszkole nr 7 przy ul. Popiełuszki 29A. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Mickiewicza 15. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 przy ul. Energetyków 18. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 przy ul. Okulickiego 14. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 przy ul. Rozwadowskiej 10. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 i Samorządowe Liceum Ogólnokształcące przy ul. Wojska Polskiego 9. Korty tenisowe SiR przy ul. Skoczyńskiego. Stadion lekkoatletyczny i korty tenisowe SiR przy ul. Staszica. Stadion PKS San Rozwadów przy ul. Kusocińskiego. Stadion PCPN przy ul. Hutniczej 10. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Dmowskiego 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Kwiatkowskiego 2.

Mniej samochodów, więcej rowerów

Jak zakładają autorzy projektu, inwestycja ma zachęcić mieszkańców do częstszego korzystania z rowerów i innych sposobów przemieszczania się bez samochodu. Ma to pomóc w ograniczeniu ruchu aut, hałasu i zanieczyszczenia powietrza.

Ważnym elementem przedsięwzięcia jest również poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Z efektów projektu mają korzystać nie tylko mieszkańcy Stalowej Woli, ale także osoby dojeżdżające do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji z Niska, Pysznicy i Zaleszan. Inwestycja jest współfinansowana z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.