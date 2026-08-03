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Fot. UG Jeżowe
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Jeżowe 3 sierpnia 2026

Nowe ścieżki pieszo-rowerowe powstaną przy drodze wojewódzkiej w Jacie i Sójkowej

Mieszkańcy Jaty i Sójkowej zyskają nowe, bezpieczniejsze trasy dla pieszych i rowerzystów. Rozpoczęły się przygotowania do inwestycji przy drodze wojewódzkiej nr 861, gdzie powstaną kolejne odcinki ścieżek pieszo-rowerowych.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

W Sójkowej powstanie ścieżka pieszo-rowerowa o długości 294 metrów, a w Jacie kolejny odcinek liczący 178 metrów. Nowe trasy mają poprawić bezpieczeństwo osób poruszających się wzdłuż ruchliwej drogi wojewódzkiej oraz zwiększyć komfort codziennych przejazdów i spacerów.

Równocześnie przygotowywane są kolejne prace przy drodze wojewódzkiej nr 861. Planowana jest przebudowa odcinka Cisów Las - Sójkowa oraz fragmentu drogi w Jeżowem-Kamerlanem do skrzyżowania z drogą gminną Kamerlane - Walisko.

Gmina Jeżowe współfinansuje realizację wszystkich zadań. Łącznie przeznaczy na ten cel 500 tys. zł - 100 tys. zł na przebudowę drogi oraz po 200 tys. zł na budowę ścieżek pieszo-rowerowych w Jacie i Sójkowej.

Po zakończeniu inwestycji mieszkańcy będą mogli korzystać z wygodniejszych i przede wszystkim bezpieczniejszych połączeń dla pieszych oraz rowerzystów.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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