Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Metro - Nisko
0.0 / 5
Stalowa Wola 14 stycznia 2026

Nowe rozdanie w SPZOZ Stalowa Wola. Zmiana na stanowisku i wzmocnienie struktur

Stalowowolskie „Ambulatorium pod Hutą”, czyli SPZOZ w Stalowej Woli, wkracza w 2026 rok z jasno określoną strategią rozwoju. Placówka stawia na odpowiedzialne decyzje, porządkowanie struktur organizacyjnych oraz wzmocnienie nadzoru medycznego, odpowiadając tym samym na dynamiczne zmiany w systemie ochrony zdrowia.

REKLAMA
avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Podczas posiedzenia Rady Społecznej SPZOZ, które odbyło się 9 stycznia 2026 roku, podjęto szereg decyzji o strategicznym znaczeniu dla dalszego funkcjonowania jednostki. Rosnące wyzwania organizacyjne, poszerzanie zakresu świadczeń oraz uruchomienie hospicjum stacjonarnego wymusiły konieczność zmian w strukturze zarządzania.

Nowe stanowisko – odpowiedź na realne potrzeby

Jedną z najważniejszych decyzji było wprowadzenie do struktury organizacyjnej stanowiska Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych. Funkcję tę powierzono lek. Andrzejowie Komsie, dotychczasowemu dyrektorowi SPZOZ.

Zmiana ta ma na celu zapewnienie skuteczniejszego nadzoru nad działalnością medyczną placówki. W ostatnich latach SPZOZ w Stalowej Woli intensywnie się rozwija, a jednym z kluczowych przedsięwzięć jest uruchomienie hospicjum stacjonarnego – jednostki o szczególnym znaczeniu społecznym i medycznym. Opieka paliatywna wymaga bowiem nie tylko odpowiedniej infrastruktury i zespołów, ale również wyspecjalizowanego nadzoru oraz wysokich standardów organizacyjnych.

Jak podkreślano w uzasadnieniu decyzji, powołanie Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych jest niezbędne ze względu na skalę realizowanych zadań, zakres inwestycji oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i jakości świadczeń zdrowotnych.

Porządkowanie zasad funkcjonowania

Równocześnie Rada Społeczna zatwierdziła wprowadzenie tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego SPZOZ. Dokument ten porządkuje dotychczasowe akty wewnętrzne i dostosowuje je do aktualnych potrzeb placówki, w tym nowych form opieki medycznej.

Zakres obowiązków Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych obejmie m.in.:

  • nadzór nad jakością i bezpieczeństwem świadczeń zdrowotnych,

  • koordynację pracy zespołów medycznych,

  • wsparcie organizacyjne dla hospicjum stacjonarnego i hospicjum domowego,

  • zapewnienie zgodności działań medycznych z obowiązującymi przepisami i standardami klinicznymi,

  • odciążenie dyrektora jednostki w obszarach wymagających stałej kontroli merytorycznej.

Kierowanie placówką do czasu konkursu

Do momentu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora SPZOZ, obowiązki kierowania jednostką pełnić będzie Michał Stachów – menedżer z wieloletnim doświadczeniem w sektorze ochrony zdrowia, obecnie mieszkaniec Stalowej Woli.

Michał Stachów był m.in. prezesem Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, przewodniczącym rady społecznej szpitala psychiatrycznego w Złotoryi oraz członkiem Rady Naukowej konsorcjum szpitali wrocławskich. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz studiów Executive MBA realizowanych przez Polską Akademię Nauk. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.

Strategia na przyszłość

Podjęte decyzje wpisują się w konsekwentnie realizowaną strategię wzmacniania SPZOZ w Stalowej Woli jako kluczowego podmiotu lokalnego systemu ochrony zdrowia. Modernizacja struktur zarządczych, inwestowanie w kompetencje menedżerskie oraz rozwój opieki paliatywnej mają umożliwić placówce skuteczne reagowanie na wyzwania demograficzne, finansowe i systemowe w nadchodzących latach.

Władze SPZOZ podkreślają, że każda z decyzji podporządkowana jest jednemu nadrzędnemu celowi – zapewnieniu bezpieczeństwa pacjentom oraz podnoszeniu jakości i efektywności świadczonych usług.

Na zakończenie Rada Społeczna złożyła podziękowania Andrzejowi Komsie za dotychczasowy okres kierowania placówką, dziękując jednocześnie za podjęcie się nowej roli Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych, która pozwoli w pełni wykorzystać jego doświadczenie zarządcze i wiedzę z zakresu organizacji procesu leczenia.

Zdjęcia: Urząd Miasta Stalowej Woli

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Powiat Niżański wspiera Dom Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem
Nisko
Powiat Niżański wspiera Dom Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem
Zwolnień nie będzie
Stalowa Wola
Zwolnień nie będzie
Miał 3 promile i wsiadł za kierownicę. Kolizja w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Miał 3 promile i wsiadł za kierownicę. Kolizja w Stalowej Woli
Strażacy z Kłyżowa pomagali przy odśnieżaniu dachu szkoły w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Strażacy z Kłyżowa pomagali przy odśnieżaniu dachu szkoły w Stalowej Woli
Zima jak z obrazka, codzienność już mniej bajkowa
Stalowa Wola
Zima jak z obrazka, codzienność już mniej bajkowa
Mirosław Trela nowym zastępcą dyrektora WORD w Tarnobrzegu
Stalowa Wola
Mirosław Trela nowym zastępcą dyrektora WORD w Tarnobrzegu
Policja w Stalowej Woli ratowała ludzi przed wychłodzeniem
Stalowa Wola
Policja w Stalowej Woli ratowała ludzi przed wychłodzeniem
Nisko wspiera sport. Kluby mogą ubiegać się o dotacje
Nisko
Nisko wspiera sport. Kluby mogą ubiegać się o dotacje
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu