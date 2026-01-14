Nowe rozdanie w SPZOZ Stalowa Wola. Zmiana na stanowisku i wzmocnienie struktur

Podczas posiedzenia Rady Społecznej SPZOZ, które odbyło się 9 stycznia 2026 roku, podjęto szereg decyzji o strategicznym znaczeniu dla dalszego funkcjonowania jednostki. Rosnące wyzwania organizacyjne, poszerzanie zakresu świadczeń oraz uruchomienie hospicjum stacjonarnego wymusiły konieczność zmian w strukturze zarządzania.

Nowe stanowisko – odpowiedź na realne potrzeby

Jedną z najważniejszych decyzji było wprowadzenie do struktury organizacyjnej stanowiska Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych. Funkcję tę powierzono lek. Andrzejowie Komsie, dotychczasowemu dyrektorowi SPZOZ.

Zmiana ta ma na celu zapewnienie skuteczniejszego nadzoru nad działalnością medyczną placówki. W ostatnich latach SPZOZ w Stalowej Woli intensywnie się rozwija, a jednym z kluczowych przedsięwzięć jest uruchomienie hospicjum stacjonarnego – jednostki o szczególnym znaczeniu społecznym i medycznym. Opieka paliatywna wymaga bowiem nie tylko odpowiedniej infrastruktury i zespołów, ale również wyspecjalizowanego nadzoru oraz wysokich standardów organizacyjnych.

Jak podkreślano w uzasadnieniu decyzji, powołanie Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych jest niezbędne ze względu na skalę realizowanych zadań, zakres inwestycji oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i jakości świadczeń zdrowotnych.

Porządkowanie zasad funkcjonowania

Równocześnie Rada Społeczna zatwierdziła wprowadzenie tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego SPZOZ. Dokument ten porządkuje dotychczasowe akty wewnętrzne i dostosowuje je do aktualnych potrzeb placówki, w tym nowych form opieki medycznej.

Zakres obowiązków Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych obejmie m.in.:

nadzór nad jakością i bezpieczeństwem świadczeń zdrowotnych,

koordynację pracy zespołów medycznych,

wsparcie organizacyjne dla hospicjum stacjonarnego i hospicjum domowego,

zapewnienie zgodności działań medycznych z obowiązującymi przepisami i standardami klinicznymi,

odciążenie dyrektora jednostki w obszarach wymagających stałej kontroli merytorycznej.

Kierowanie placówką do czasu konkursu

Do momentu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora SPZOZ, obowiązki kierowania jednostką pełnić będzie Michał Stachów – menedżer z wieloletnim doświadczeniem w sektorze ochrony zdrowia, obecnie mieszkaniec Stalowej Woli.

Michał Stachów był m.in. prezesem Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, przewodniczącym rady społecznej szpitala psychiatrycznego w Złotoryi oraz członkiem Rady Naukowej konsorcjum szpitali wrocławskich. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz studiów Executive MBA realizowanych przez Polską Akademię Nauk. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.

Strategia na przyszłość

Podjęte decyzje wpisują się w konsekwentnie realizowaną strategię wzmacniania SPZOZ w Stalowej Woli jako kluczowego podmiotu lokalnego systemu ochrony zdrowia. Modernizacja struktur zarządczych, inwestowanie w kompetencje menedżerskie oraz rozwój opieki paliatywnej mają umożliwić placówce skuteczne reagowanie na wyzwania demograficzne, finansowe i systemowe w nadchodzących latach.

Władze SPZOZ podkreślają, że każda z decyzji podporządkowana jest jednemu nadrzędnemu celowi – zapewnieniu bezpieczeństwa pacjentom oraz podnoszeniu jakości i efektywności świadczonych usług.

Na zakończenie Rada Społeczna złożyła podziękowania Andrzejowi Komsie za dotychczasowy okres kierowania placówką, dziękując jednocześnie za podjęcie się nowej roli Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych, która pozwoli w pełni wykorzystać jego doświadczenie zarządcze i wiedzę z zakresu organizacji procesu leczenia.