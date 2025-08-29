Miesięcznik
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska
Zielone Osiedle
Stalowa Wola 29 sierpnia 2025

Nowe Przedszkole Nr 9 w Stalowej Woli już otwarte

W Stalowej Woli oficjalnie oddano do użytku nowoczesny budynek Przedszkola Nr 9. Inwestycja zastąpiła wysłużony obiekt i stała się symbolem troski o najmłodszych oraz odważnych decyzji samorządu.

– To przedszkole jest wyrazem naszej odpowiedzialności za przyszłość miasta. Każda złotówka wydana na edukację najmłodszych wraca w postaci mądrości i radości kolejnych pokoleń – podkreślał prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

Dyrektor placówki Janina Wojdyła zaznaczyła z kolei, że po 49 latach przedszkole zyskało siedzibę łączącą nowoczesność, bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę.

Nowoczesny obiekt

Budowa wraz z infrastrukturą kosztowała ponad 17 mln zł, z czego blisko 14 mln zł pochodziło z programu Polski Ład. Nowy gmach o powierzchni użytkowej 1476 m² wyposażono w rozwiązania podnoszące komfort i efektywność energetyczną – m.in. wentylację z odzyskiem ciepła, klimatyzację, ogrzewanie podłogowe oraz panele fotowoltaiczne.

Na dzieci czekają przestronne sale dydaktyczne, sala polisensoryczna, kuchnia z zapleczem technologicznym, gabinety specjalistyczne, a także nowoczesny plac zabaw.

Uroczyste otwarcie

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele władz miasta i powiatu, kuratorium, radni oraz wykonawca inwestycji. Padło wiele ciepłych słów pod adresem władz samorządowych i dyrekcji placówki. Nie zabrakło również występu artystycznego przedszkolaków i pikniku integracyjnego.

Nowe Przedszkole Nr 9 to kolejny dowód na to, że Stalowa Wola konsekwentnie inwestuje w edukację i tworzy coraz lepsze warunki dla najmłodszych mieszkańców.

