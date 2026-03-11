Miesięcznik
Radomyśl nad Sanem 11 marca 2026

Nowe pomieszczenie w domu ludowym w Dąbrowie Rzeczyckiej

Zakończyły się prace przy budynku domu ludowego w Dąbrowie Rzeczyckiej. W ramach inwestycji wykonano zabudowę wejścia do obiektu, dzięki czemu powstało dodatkowe pomieszczenie, które zwiększy funkcjonalność budynku wykorzystywanego przez mieszkańców.

Karolina Kusińska

Realizacja zadania obejmowała szereg prac budowlanych. Na początku przeprowadzono roboty rozbiórkowe oraz ziemne, a następnie wykonano fundamenty wraz z izolacją. Powstała także nowa konstrukcja wraz ze stropem oraz elewacją.

Podczas inwestycji zamontowano również stolarkę okienną i drzwiową oraz wykonano instalację elektryczną z oświetleniem. W środku położono posadzki i tynki, a na zakończenie przeprowadzono prace wykończeniowe oraz uporządkowano teren wokół budynku.

Koszt realizacji zadania wyniósł 85 tys. zł i został w całości sfinansowany z budżetu Gmina Radomyśl nad Sanem.

Dzięki przeprowadzonym pracom przy wejściu do budynku powstało nowe pomieszczenie, które będzie pełnić funkcję zaplecza dla osób korzystających z domu ludowego. Inwestycja ma poprawić komfort i warunki organizacji spotkań oraz wydarzeń odbywających się w obiekcie.

Karolina Kusińska

