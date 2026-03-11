Nowe pomieszczenie w domu ludowym w Dąbrowie Rzeczyckiej

Realizacja zadania obejmowała szereg prac budowlanych. Na początku przeprowadzono roboty rozbiórkowe oraz ziemne, a następnie wykonano fundamenty wraz z izolacją. Powstała także nowa konstrukcja wraz ze stropem oraz elewacją.

Podczas inwestycji zamontowano również stolarkę okienną i drzwiową oraz wykonano instalację elektryczną z oświetleniem. W środku położono posadzki i tynki, a na zakończenie przeprowadzono prace wykończeniowe oraz uporządkowano teren wokół budynku.

Koszt realizacji zadania wyniósł 85 tys. zł i został w całości sfinansowany z budżetu Gmina Radomyśl nad Sanem.

Dzięki przeprowadzonym pracom przy wejściu do budynku powstało nowe pomieszczenie, które będzie pełnić funkcję zaplecza dla osób korzystających z domu ludowego. Inwestycja ma poprawić komfort i warunki organizacji spotkań oraz wydarzeń odbywających się w obiekcie.