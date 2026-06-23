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Stalowa Wola 23 czerwca 2026

Nowe otwarcie w stalowowolskiej oświacie

Sześć szkół i przedszkoli w Stalowej Woli od 1 września będzie zarządzanych przez nowych lub ponownie wyłonionych w konkursach dyrektorów. Władze miasta wręczyły akty powierzenia stanowisk na pięcioletnią kadencję, podkreślając kluczową rolę liderów edukacji w rozwoju młodego pokolenia.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Po konkursach ogłoszonych przez Gminę Stalowa Wola 28 kwietnia 2026 roku stanowiska dyrektorów powierzono: Agnieszce Mróz (Przedszkole nr 9), Renacie Zdunek-Mudzie (Przedszkole Integracyjne nr 12), Bożenie Dąbrowskiej (Przedszkole nr 15), Katarzynie Mrowiec (PSP nr 1), Ryszardowi Andresowi (PSP nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego), Agnieszce Pacholec-Agaiby (PSP nr 12). Kadencja obejmie okres od 1 września 2026 r. do 31 sierpnia 2031 r.

Podczas uroczystości prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny podkreślił, że kierowanie szkołą lub przedszkolem to dziś jedno z najbardziej odpowiedzialnych zadań w samorządzie.
– Miasto powierza Państwu część swojej przyszłości. To odpowiedzialność za edukację, wychowanie i rozwój kolejnych pokoleń mieszkańców. Życzę, aby nowa kadencja była czasem nowych wyzwań i nowego spojrzenia. Oświata wymaga dziś odnalezienia się w wyzwaniach współczesnego, niełatwego świata - powiedział prezydent Stalowej Woli.

Zastępca prezydenta Monika Pachacz-Świderska, przewodnicząca komisji konkursowej, zwróciła uwagę, że wybrani kandydaci przekonali komisję nie tylko doświadczeniem, ale także konkretnymi planami rozwoju swoich placówek.

Władze miasta podkreślały również, że sukces szkoły czy przedszkola opiera się na współpracy dyrekcji, nauczycieli, uczniów i rodziców. Nowa kadencja ma być czasem realizacji ambitnych projektów i odpowiedzi na wyzwania współczesnej edukacji.

Żródło UM Stalowa Wola

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

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