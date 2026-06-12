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Stalowa Wola 12 czerwca 2026

Nowe oświetlenie przy ul. Kasztanowej. Miasto ogłosiło przetarg

Miasto Stalowa Wola ogłosiło przetarg na budowę nowego oświetlenia przy ul. Kasztanowej. Firmy zainteresowane realizacją inwestycji mogą składać oferty do 19 czerwca.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

W ramach zadania powstanie nowoczesne oświetlenie drogowe wraz z liniami zasilającymi. Projekt zakłada montaż 16 słupów oświetleniowych z energooszczędnymi oprawami LED. System będzie wyposażony w inteligentne sterowniki współpracujące z funkcjonującym już w mieście systemem zarządzania oświetleniem Smart City.

Wybrany w przetargu wykonawca będzie odpowiedzialny nie tylko za wykonanie prac budowlanych, ale także za uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i decyzji administracyjnych wymaganych do realizacji inwestycji.

Zgodnie z założeniami miasta, prace mają zostać zakończone w ciągu pięciu miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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