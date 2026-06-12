Nowe oświetlenie przy ul. Kasztanowej. Miasto ogłosiło przetarg

W ramach zadania powstanie nowoczesne oświetlenie drogowe wraz z liniami zasilającymi. Projekt zakłada montaż 16 słupów oświetleniowych z energooszczędnymi oprawami LED. System będzie wyposażony w inteligentne sterowniki współpracujące z funkcjonującym już w mieście systemem zarządzania oświetleniem Smart City.

Wybrany w przetargu wykonawca będzie odpowiedzialny nie tylko za wykonanie prac budowlanych, ale także za uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i decyzji administracyjnych wymaganych do realizacji inwestycji.

Zgodnie z założeniami miasta, prace mają zostać zakończone w ciągu pięciu miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą.