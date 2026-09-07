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Ulica Kochanowskiego w Racławicach, fot. Gmina Nisko
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Nisko 7 września 2026

Nowe odcinki dróg w gminie Nisko

W gminie Nisko zrealizowano kolejne inwestycje drogowe. Nowe odcinki nawierzchni powstały przy ul. Wojska Polskiego oraz ul. Kochanowskiego w Racławicach.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Przy ul. Wojska Polskiego wykonano 292-metrowy odcinek drogi z nawierzchnią z betonu asfaltowego. W ramach inwestycji powstały także zjazdy oraz drogi dla pieszych wykonane z kostki betonowej. Zadanie obejmowało również budowę oświetlenia drogowego.

Wartość inwestycji przy ul. Wojska Polskiego wyniosła blisko 396 tys. zł.

Kolejna zrealizowana inwestycja dotyczy ul. Kochanowskiego w Racławicach. Droga została wykonana z nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 487 metrów. Jezdnia ma 5,5 metra szerokości, a po obu stronach wykonano pobocza o szerokości 0,5 metra.

Koszt budowy drogi w Racławicach wyniósł ponad 759 tys. zł.

Łącznie w ramach obu zadań powstało blisko 780 metrów nowych lub przebudowanych odcinków dróg. Inwestycje poprawiają standard infrastruktury drogowej i warunki poruszania się mieszkańców.

Fot. Gmina Nisko

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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