Nowe odcinki dróg w gminie Nisko

Przy ul. Wojska Polskiego wykonano 292-metrowy odcinek drogi z nawierzchnią z betonu asfaltowego. W ramach inwestycji powstały także zjazdy oraz drogi dla pieszych wykonane z kostki betonowej. Zadanie obejmowało również budowę oświetlenia drogowego.

Wartość inwestycji przy ul. Wojska Polskiego wyniosła blisko 396 tys. zł.

Kolejna zrealizowana inwestycja dotyczy ul. Kochanowskiego w Racławicach. Droga została wykonana z nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 487 metrów. Jezdnia ma 5,5 metra szerokości, a po obu stronach wykonano pobocza o szerokości 0,5 metra.

Koszt budowy drogi w Racławicach wyniósł ponad 759 tys. zł.

Łącznie w ramach obu zadań powstało blisko 780 metrów nowych lub przebudowanych odcinków dróg. Inwestycje poprawiają standard infrastruktury drogowej i warunki poruszania się mieszkańców.

Fot. Gmina Nisko