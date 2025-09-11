11 września 2025

Nowe obwieszczenia Wójta Gminy Krzeszów

Urząd Gminy Krzeszów informuje mieszkańców o nowych obwieszczeniach dotyczących planowania przestrzennego i toczących się postępowań. To ważne dokumenty dla wszystkich, którzy interesują się rozwojem gminy i zmianami w jej przestrzeni. Poniżej publikujemy ich pełną treść.