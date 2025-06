Nowe oblicze Urzędu Gminy w Krzeszowie.

To inwestycja, na którą mieszkańcy i pracownicy czekali od lat. Nowoczesny, funkcjonalny i w pełni dostępny budynek to dziś wizytówka samorządu i symbol pozytywnych zmian.

Uroczyste otwarcie przebudowanego obiektu odbyło się z udziałem przedstawicieli władz lokalnych, wojewódzkich i przedstawicieli parlamentu. Nie zabrakło symbolicznego przecięcia wstęgi oraz wielu słów uznania dla realizatorów inwestycji.

Komfort, dostępność i nowoczesność

Modernizacja objęła gruntowną przebudowę wnętrz, wymianę instalacji oraz znaczącą poprawę funkcjonalności całego budynku. Obiekt został rozbudowany, a dzięki podjazdom i zainstalowanej windzie stał się w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

Koszt inwestycji wyniósł około 3,5 miliona złotych, z czego 2,5 miliona to środki pozyskane z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Pozostałe pieniądze wyłożył samorząd Krzeszowa.

– Ta inwestycja była trudna, ale bardzo potrzebna, bo obiekt pamięta lata 70– mówił wójt Krzeszowa Stanisław Nowakowski. – W gminie sercem jest kościół, ale urząd to jej płuca. Musi być funkcjonalny, dostępny i otwarty na potrzeby mieszkańców. Ważne też, aby urzędnicy pracowali w dobrych warunkach, aby godnie obsłużyć petentów.

Wsparcie i uznanie z wielu stron

W uroczystości udział wzięli m.in. poseł Rafał Weber, starosta Robert Bednarz oraz wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego Renata Knap. Wszyscy podkreślali, że inwestycja w urząd to inwestycja w ludzi – zarówno mieszkańców, jak i urzędników, którzy dzięki lepszym warunkom pracy mogą jeszcze skuteczniej służyć lokalnej społeczności.

– To budynek ważny dla mieszkańców, bo to tutaj załatwiają wiele spraw, przychodzą z problemami i oczekiwaniami. To jest również miejsce, gdzie zapadają ważne decyzje dla rozwoju gminy oraz gdzie kwitnie współpraca – zaznaczył poseł Rafał Weber, przypominając jak ważny dla takich inwestycji był program Polski Ład. Pozwalał na pozyskanie dofinansowania, które wcześniej były poza zasięgiem samorządów.

Z kolei starosta Robert Bednarz zwrócił uwagę, że zbyt często o komforcie pracy w urzędach myśli się na końcu, stawiając w pierwszej kolejności drogi czy inne inwestycje infrastrukturalne. – Tymczasem to właśnie tutaj mieszkańcy załatwiają najważniejsze sprawy i ważne, by robić to w godnych warunkach – podkreślił.

Nowy rozdział dla lokalnego samorządu

Od teraz Urząd Gminy w Krzeszowie nie tylko spełnia współczesne standardy, ale również pokazuje, że samorząd działa sprawnie, skutecznie i z myślą o mieszkańcach. To inwestycja, która zmienia codzienne w funkcjonowanie gminy Krzeszów na lepsze.