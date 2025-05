Nowe oblicze orlika – uroczyste otwarcie po remoncie w CEZ

- Boiska funkcjonowały w naszej szkole od wielu lat, natomiast po latach eksploatacji wymagały gruntownego remontu. Ten remont w zasadzie objął nowe wybudowanie tych obiektów, bo mamy zupełnie nowe nawierzchnie na obu boiskach, mamy nowe ogrodzenia, nowe oświetlenie, kompleksowo wyremontowane szatnie. I to wszystko też z nowym i nowoczesnym sprzętem dodatkowym na wyposażeniu – mówił Damian Rycerz, dyrektor CEZ w Stalowej Woli.

- Łezka kręci się w oku wracając tutaj po wielu latach. Cieszę się bardzo, że szkoła zmienia się, to zaplecze, baza sportowa, zarówno ta na zewnątrz, ten kompleks boisk, jak i wewnątrz czyli sala gimnastyczna nabrały nowego blasku – mówił poseł Rafał Weber, absolwent CEZ.

- To jest bardzo istotna kwestia, żeby stawiać na taki rozwój fizyczny młodzieży. Ale ten orlik służy nie tylko młodzieży, ale każdemu kto chce tutaj przyjść i skorzystać, czyli również osobom spoza szkoły. Jest to kompleks, który jest bardzo istotny jeżeli chodzi o mapę naszego powiatu. Bardzo staramy się inwestować w obiekty oświatowe, dlatego, że młodzież musi mieć dobre warunki do kształcenia, nie tylko sportowego, ale również w każdym innym zakresie – mówił Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

- Korzystajcie z tego, spełniajcie swoje marzenia , walczcie o te trofea sportowe i rozwijajcie tutaj swoje talenty – mówił Stanisław Sobieraj, wicestarosta stalowowolski.

Inwestycja pochłonęła blisko 1,5 mln zł, dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej opiewało na ponad 736 tys. zł.