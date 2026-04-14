Nowe mieszkania wsparcia w Stalowej Woli

Miasto ma już zapewnione finansowanie na realizację projektu.

- Przystępujemy do budowy mieszkań treningowych i wspomaganych na terenie miasta Stalowej Woli. Złożyliśmy projekt do Funduszu Dopłat, którego operatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 3 290 000 zł - bezzwrotnej pomocy, która pozwoli na realizację tego zadania. Koszt budowy tego obiektu to 4 260 000 zł, brakujące środki będą pochodziły z budżetu miasta - poinformował w poniedziałek, 13 kwietnia na konferencji prasowej, Lucjusz Nadbereżny, prezydent Miasta Stalowej Woli.

Co dokładnie powstanie?

Plan zakłada budowę trzech mieszkań - dwóch treningowych i jednego wspomaganego. Łącznie zamieszka w nich osiem osób. Oprócz samych lokali przewidziano też przestrzenie wspólne, takie jak salon czy aneks kuchenny, a także zaplecze dla opiekunów i specjalistów.

Miasto jest gotowe, by przejść do kolejnego etapu.

- Mamy projekt z pozwoleniami, będziemy w tej chwili aktualizować kosztorysy i przygotowywać ogłoszenie przetargu. Mam nadzieję, że w okresie 24 miesięcy cały projekt zostanie zrealizowany - mówił prezydent.

Przetarg ma zostać ogłoszony na przełomie maja i czerwca.

Zamiast komercji - pomoc dla mieszkańców

Jak podkreślają władze miasta, teren, na którym powstanie inwestycja, mógł mieć zupełnie inne przeznaczenie. Ostatecznie zdecydowano jednak, że będzie służył celom społecznym.

- Wspólnie z radnymi miasta Stalowej Woli, z panem dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wypracowaliśmy w ostatnich latach, takie docelowe przeznaczenie dla tego miejsca, ponieważ jeszcze w poprzednich kadencjach były pomysły, aby ten obiekt sprzedać, aby to miejsce przeznaczyć na cele komercyjne. Podjęliśmy decyzję, aby to miejsce służyło pod względem społecznym, służyło profesjonalnie, służyło sercem. Bardzo się cieszę, że te kwestie wśród radnych miasta Stalowej Woli nie budzą wątpliwości, wręcz przeciwnie wielkie zaangażowanie i wsparcie dla tych projektów - mówił prezydent Nadbereżny.

Czym są mieszkania treningowe i wspomagane?

To forma wsparcia dla osób, które nie są w pełni samodzielne. Pod opieką specjalistów uczą się tam codziennego funkcjonowania - od prowadzenia domu po radzenie sobie w różnych sytuacjach życiowych. W przypadku mieszkań treningowych pobyt jest czasowy, natomiast mieszkania wspomagane mogą być przyznawane na stałe osobom z niepełnosprawnościami.

- Obok wszystkich strategicznych inwestycji, które realizujemy w Stalowej Woli, nie zapominamy o tym, co najważniejsze – o drugim człowieku. Konsekwentnie tworzymy miasto z sercem: wrażliwe, empatyczne i otwarte na potrzeby tych, którzy najbardziej potrzebują wsparcia – podkreślał Lucjusz Nadbereżny.

Radni: tego brakowało

Samorządowcy nie mają wątpliwości, że inwestycja jest potrzebna.

- To coś czego brakowało w naszym mieście, w tym kluczowym aspekcie wsparcia osób w potrzebie. Pragnę jednak podkreślić, że od wielu lat my jako radni widzieliśmy taką potrzebę, ale trzeba było wielu analiz, wielu dogłębnych przemyśleń, aby jak najlepiej to zadanie zostało zrealizowane. Dzisiaj mamy takie przekonanie, że mieszkania wspomagane i treningowe, powstaną w najlepszym miejscu, w najlepszej lokalizacji i najlepszych warunkach. To tu te osoby będą czuły się komfortowo, będą miały profesjonalne wsparcie - mówiła Karolina Paleń, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Stalowej Woli.

Przewodnicząca komisji budżetu zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt - rozwój mieszkańców korzystających z programu oraz potrzebę dalszych działań w przyszłości.

Z kolei przewodniczący komisji rodziny podkreśla, że najważniejszy w tej inwestycji jest człowiek i jego bezpieczeństwo.

- Ta dzisiejsza informacja jest dowodem na to, że miasto Stalowa Wola po raz kolejny realizuje politykę społeczną nie tylko w kontekście haseł, bo polityka społeczna nie jest hasłem, jest kompleksem zadań, kompleksem rozwiązań i to miasto Stalowa Wola realizuje doskonale - mówił Aleksander Kapuściński.

Ważne wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

Nowy obiekt będzie uzupełnieniem istniejącej już infrastruktury pomocowej w tej części miasta.

- Cieszę się, że w tym miejscu powstaje takie centrum wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Mamy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, które niedługo będzie otwarte, mamy WTZ, w mieszkaniach treningowych i wspomaganych w głównej mierze również będą osoby z niepełnosprawnościami, które mają trudności w codziennym życiu i przy wsparciu różnego rodzaju specjalistów, będą mogły normalnie funkcjonować, w sposób jak najbardziej niezależny, co jest bardzo istotne, bo tego poziomu wsparcia w naszej pracy brakowało do tej pory. Tego typu placówka w naszym mieście będzie kluczowa i będzie bardzo ważnym elementem, który pozwoli nam na jeszcze lepsze wspomaganie naszych mieszkańców, w różnych trudnych sytuacjach życiowych i mówiąc tak kolokwialnie wyprowadzaniu ich na prostą – mówił Piotr Pierścionek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dodał, że powstanie mieszkań treningowych i wspomagających jest bardzo ważne dla osób będących w potrzebie, ale także dla niosących tę pomoc, bowiem znacząco ułatwi im to wykonywaną pracę.

Na znaczenie inwestycji zwracają uwagę także osoby pracujące na co dzień z podopiecznymi.

- Co jest najważniejsze w życiu, żeby mieć swoje miejsce na tym świecie, takie miejsce, do którego chętnie się przychodzi, gdzie człowiek czuje się akceptowany - ma to szczególne znaczenie dla osób z niepełnosprawnościami. To są osoby niezwykle wrażliwe, trzeba im poświęcić troszkę uwagi, a co za tym idzie potrzebne są też nakłady finansowe - miasto realizuje to pozyskując środki, dokładając z własnego budżetu. Inaczej się nie da, bo żeby coś osiągnąć trzeba te środki wyłożyć - mówił Kazimierz Jańczyk, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Nadzieja” w Stalowej Woli.

Realizacja w ciągu dwóch lat

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, budowa zakończy się w ciągu około dwóch lat od momentu rozpoczęcia prac. Nowy obiekt ma stać się ważnym punktem na mapie miasta - miejscem, które realnie pomoże osobom potrzebującym stanąć na nogi i żyć bardziej samodzielnie.