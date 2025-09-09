Nowe M² w bibliotece - przestrzeń dla młodzieży po szkole

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 13:00–19:00

Wtorek–Piątek: 13:00–16:00

Oferta MAL skierowana jest do osób zamieszkałych, uczących się lub pracujących na terenie Gminy Stalowa Wola w wieku 13–29 lat. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Gminy Stalowa Wola.

M² to idealne miejsce, aby po szkole spędzić czas w kreatywnej, bezpiecznej i przyjaznej atmosferze. Przyjdź do Miejskiej Biblioteki Publicznej i odkryj, jak fajnie można spędzać czas po zajęciach!