Stalowa Wola 9 września 2025

Nowe M² w bibliotece - przestrzeń dla młodzieży po szkole

W Stalowej Woli pojawiła się nowa przestrzeń dla młodzieży - Miejsce Aktywności Lokalnej M², które 8 września oficjalnie rozpoczęło swoją działalność. Mieści się w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Melchiora Wańkowicza i jest dedykowane młodzieży od 13 roku życia, która chce spędzać czas po szkole w przyjaznej atmosferze.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

W strefie znajdą się m.in.:

  • Planszówki, szachy i gry towarzyskie

  • Piłkarzyki i bilard

  • Pufy do czytania i relaksu

  • Stoliki do rozmów ze znajomymi

  • Małe zaplecze kuchenne, idealne na przerwę między zajęciami

Dodatkowo, w M² odbywać się będą bezpłatne zajęcia dla młodzieży. Wystarczy przyjść i dołączyć!

Godziny otwarcia:

  • Poniedziałek: 13:00–19:00

  • Wtorek–Piątek: 13:00–16:00

Oferta MAL skierowana jest do osób zamieszkałych, uczących się lub pracujących na terenie Gminy Stalowa Wola w wieku 13–29 lat. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Gminy Stalowa Wola.

M² to idealne miejsce, aby po szkole spędzić czas w kreatywnej, bezpiecznej i przyjaznej atmosferze. Przyjdź do Miejskiej Biblioteki Publicznej i odkryj, jak fajnie można spędzać czas po zajęciach!

