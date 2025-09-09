Nowe M² w bibliotece - przestrzeń dla młodzieży po szkole

W strefie znajdą się m.in.:
-
Planszówki, szachy i gry towarzyskie
-
Piłkarzyki i bilard
-
Pufy do czytania i relaksu
-
Stoliki do rozmów ze znajomymi
-
Małe zaplecze kuchenne, idealne na przerwę między zajęciami
Dodatkowo, w M² odbywać się będą bezpłatne zajęcia dla młodzieży. Wystarczy przyjść i dołączyć!
Godziny otwarcia:
-
Poniedziałek: 13:00–19:00
-
Wtorek–Piątek: 13:00–16:00
Oferta MAL skierowana jest do osób zamieszkałych, uczących się lub pracujących na terenie Gminy Stalowa Wola w wieku 13–29 lat. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Gminy Stalowa Wola.
M² to idealne miejsce, aby po szkole spędzić czas w kreatywnej, bezpiecznej i przyjaznej atmosferze. Przyjdź do Miejskiej Biblioteki Publicznej i odkryj, jak fajnie można spędzać czas po zajęciach!
