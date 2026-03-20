Nowe ładowarki dla elektrycznych autobusów

Plan zakłada montaż trzech mobilnych ładowarek, z których każda będzie miała po dwa stanowiska i moc 120 kW. Dzięki temu możliwe będzie jednoczesne ładowanie kilku pojazdów, co ma ułatwić ich codzienne wykorzystanie na trasach.

Nowa infrastruktura powstaje w związku z rozbudową floty autobusów elektrycznych. Jak zapowiada samorząd, pierwsze z nich wkrótce pojawią się na ulicach miasta.

Do inwestycji odniósł się prezydent Stalowej Woli, Lucjusz Nadbereżny: - Już niebawem na ulice Stalowej Woli wyjadą kolejne autobusy elektryczne. Obecnie trwają ich odbiory techniczne, a budowana infrastruktura ładowania zapewni im pełną gotowość do codziennej eksploatacji. To kolejny krok w stronę nowoczesnego, przyjaznego środowisku i darmowego dla mieszkańców Stalowej Woli transportu publicznego.

Firmy zainteresowane realizacją inwestycji mogą składać oferty do 27 marca. Projekt otrzymał dofinansowanie z Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

