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Stalowa Wola 11 listopada 2026

Nowe Kraby na służbie

Na przełomie października i listopada Huta Stalowa Wola dostarczyła kilka nowych Krabów artylerzystom z 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Z samobieżnymi armatohaubicami do Żagania pojechały też wozy dowódcze, dowódczo-sztabowe i amunicyjne. W sumie kilkanaście pojazdów.

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Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

HSW dozbraja armię w armatohaubice od kilkunastu już lat. W tym czasie Krab ewoluował, ale egzemplarze, które teraz opuściły naszą zbrojownię są w wersji znacząco ulepszonej – z nową kamerą kierowcy, wyrzutnią granatów dymnych i ulepszoną klimatyzacją. Podobnie rzecz się ma z pancerną asystą Krabów. To już jest zupełna nowość. Wozy towarzyszące są teraz budowane na lekkim podwoziu gąsienicowym z kadłubem łudząco podobnym do KTO Borsuk, którego produkcja w HSW dopiero wystartowała. Ponadto wozy towarzyszące mają nowy zdalnie sterowany moduł ogniowy rodem z Tarnowa.

To, co dostali pancerniacy z Czarnej Dywizji stanowi tylko fragment dywizjonowego modułu ogniowego Regina, ale przekazanie pojazdów było dość ważne z innego powodu. Otóż to pierwsza dostawa Krabów dla polskiej armii w tym roku. Dostawy Reginy do polskiego wojska zostały wstrzymane, gdyż pilniejszą potrzebę mieli pancerniacy z Ukrainy, na której fronty wysłanych zostało ponad 50 haubic. Teraz w Siłach Zbrojnych RP służy ok. 80 Krabów. Docelowo ma ich być 268 z opcją zwiększenia do 308. Haubice znad Sany wypierają postradzieckie Goździki. Krab jest w palecie skorupiaków made in HSW, choć wcale skorupiakiem miał nie być. Dzielnie staje na polu walki i mało kto już pamięta, że pierwotnie został ochrzczony jako Chrobry.

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Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

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