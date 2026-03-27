Stalowa Wola 27 marca 2026

Nowe elektryczne autobusy już niemal gotowe

Stalowa Wola wzbogaci się o kolejne elektryczne autobusy. Pięć nowych pojazdów marki Solaris Bus & Coach przechodzi właśnie końcowe odbiory techniczne i dołączy do miejskiej floty najpóźniej do 30 kwietnia.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Autobusy zostały zaprojektowane z myślą o komforcie pasażerów i nowoczesnych standardach komunikacji miejskiej. Wyposażone w klimatyzację, system monitoringu oraz biletomaty umożliwiające szybki zakup biletu, zapewniają wygodną i bezpieczną podróż. Niska podłoga na całej długości pojazdu oraz funkcja „przyklęku” ułatwiają wsiadanie osobom starszym, rodzicom z wózkami oraz osobom z niepełnosprawnościami.

Warto przypomnieć, że od niespełna 19 miesięcy komunikacja miejska w Stalowej Woli jest bezpłatna dla wszystkich mieszkańców.

Po dostawie nowych autobusów, flota zeroemisyjnych pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji powiększy się do 25 sztuk, co znacznie zwiększy potencjał miejskiego transportu ekologicznego w Stalowej Woli.

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Wyjątkowe wydarzenie poświęcone rodzinie Ulmów
Nisko
Wyjątkowe wydarzenie poświęcone rodzinie Ulmów
„Wolontariat bez barier” - MOPS w Stalowej Woli zaprasza do wspólnego działania
Stalowa Wola
„Wolontariat bez barier” - MOPS w Stalowej Woli zaprasza do wspólnego działania
Zbiórka dla pogorzelców z Krzaków po tragicznym pożarze
Pysznica
Zbiórka dla pogorzelców z Krzaków po tragicznym pożarze
Odnowione łazienki i sale terapeutyczne w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Odnowione łazienki i sale terapeutyczne w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Stalowej Woli
Hutnik tanieje… i nadal czeka na nowego właściciela
Stalowa Wola
Hutnik tanieje… i nadal czeka na nowego właściciela
Niżańska Orkiestra Kameralna zaprasza na Pieśni Wielkopostne i Pasyjne
Zaleszany
Niżańska Orkiestra Kameralna zaprasza na Pieśni Wielkopostne i Pasyjne
Rok przemocy i awantur. 46-latek trafił do aresztu
Stalowa Wola
Rok przemocy i awantur. 46-latek trafił do aresztu
Wojskowe legendy na dwóch kołach na nowej wystawie w Muzeum COP
Stalowa Wola
Wojskowe legendy na dwóch kołach na nowej wystawie w Muzeum COP
