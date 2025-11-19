Nowe drogi na Parkowym coraz bliżej. Jest ogłoszenie przetargu

Znaczenie tego etapu podkreśla prezydent Stalowej Woli, Lucjusz Nadbereżny:

- Posiadanie kompletnej dokumentacji projektowej jest kluczowe, aby móc w przyszłości przystąpić do realizacji tej inwestycji. Rozwój budownictwa mieszkaniowego, powstanie nowej strefy gospodarczej i stałe podnoszenie jakości życia mieszkańców to nasze priorytety. Takie działania mają fundamentalne znaczenie dla zatrzymania procesu wyludniania się i dalszego, zrównoważonego rozwoju Stalowej Woli - zaznacza prezydent.

Zakres zamówienia obejmuje m.in. projekt układu drogowego, parkingu z funkcją placu do zawracania, sieci odwodnienia oraz oświetlenia. W dokumentacji znajdzie się także przebudowa kolidujących sieci, w tym linii energetycznych przewidzianych do przeniesienia na obszarze 1.2KDL w planie zagospodarowania osiedla Charzewice II. Projekt musi być zgodny z równolegle przygotowywaną dokumentacją dotyczącą odwodnienia terenów pod budownictwo mieszkaniowe, a także ze standardami środowiskowymi, w tym zasadą „nie czyń poważnych szkód” (DNSH) oraz Standardem Ochrony Drzew i Innych Form Zieleni.

Rozbudowa infrastruktury na osiedlu Parkowym wpisuje się w szerszą strategię miasta dotyczącą poprawy układu komunikacyjnego i przygotowania nowych terenów pod inwestycje mieszkaniowe i gospodarcze. Ogłoszony przetarg to pierwszy krok do dalszych działań, które mają wzmocnić rozwój tej części Stalowej Woli.