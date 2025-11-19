Miesięcznik
Nowe drogi na Parkowym coraz bliżej. Jest ogłoszenie przetargu

Miasto ogłosiło przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji „Budowa dróg na osiedlu Parkowym”. Opracowanie ma objąć pełny projekt nowej drogi gminnej o długości do jednego kilometra. Trasa połączy okolice przepustu pod ul. Sandomierską z drogą techniczną przy projektowanym rondzie w ciągu krajowej DK 77.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Znaczenie tego etapu podkreśla prezydent Stalowej Woli, Lucjusz Nadbereżny:

- Posiadanie kompletnej dokumentacji projektowej jest kluczowe, aby móc w przyszłości przystąpić do realizacji tej inwestycji. Rozwój budownictwa mieszkaniowego, powstanie nowej strefy gospodarczej i stałe podnoszenie jakości życia mieszkańców to nasze priorytety. Takie działania mają fundamentalne znaczenie dla zatrzymania procesu wyludniania się i dalszego, zrównoważonego rozwoju Stalowej Woli - zaznacza prezydent.

Zakres zamówienia obejmuje m.in. projekt układu drogowego, parkingu z funkcją placu do zawracania, sieci odwodnienia oraz oświetlenia. W dokumentacji znajdzie się także przebudowa kolidujących sieci, w tym linii energetycznych przewidzianych do przeniesienia na obszarze 1.2KDL w planie zagospodarowania osiedla Charzewice II. Projekt musi być zgodny z równolegle przygotowywaną dokumentacją dotyczącą odwodnienia terenów pod budownictwo mieszkaniowe, a także ze standardami środowiskowymi, w tym zasadą „nie czyń poważnych szkód” (DNSH) oraz Standardem Ochrony Drzew i Innych Form Zieleni.

Rozbudowa infrastruktury na osiedlu Parkowym wpisuje się w szerszą strategię miasta dotyczącą poprawy układu komunikacyjnego i przygotowania nowych terenów pod inwestycje mieszkaniowe i gospodarcze. Ogłoszony przetarg to pierwszy krok do dalszych działań, które mają wzmocnić rozwój tej części Stalowej Woli.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

