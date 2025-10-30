Miesięcznik
Osiedle Leśna
Jeżowe 30 października 2025

Nowe drogi do pól w Jeżowem i Cholewianej Górze

W Urzędzie Gminy Jeżowe podpisano umowę na realizację zadania pod nazwą „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Jeżowe oraz Cholewiana Góra”. Inwestycja obejmuje dwa odcinki dróg gminnych, które ułatwią rolnikom dojazd do pól oraz poprawią komunikację na terenach wiejskich.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Droga w Jeżowem

Pierwszy etap dotyczy miejscowości Jeżowe, gdzie przebudowany zostanie odcinek drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 5064 o długości około 600 metrów. Zyska on nawierzchnię z kruszywa o szerokości 3 metrów i pobocza o szerokości 0,5 metra. W ramach inwestycji wykonany zostanie również zjazd z drogi gminnej publicznej, co ułatwi codzienne funkcjonowanie mieszkańcom i właścicielom okolicznych gruntów rolnych.

Droga w Cholewianej Górze

Drugi etap prac obejmuje Cholewianą Górę, gdzie modernizacji poddany zostanie odcinek o długości około 330 metrów, na działce ewidencyjnej nr 1710. Tutaj również droga będzie mieć nawierzchnię z kruszywa o szerokości 3 metrów z poboczami po 0,5 metra. Zakres prac obejmuje także wymianę przepustów, wykonanie zjazdów oraz połączenie z drogą powiatową, co poprawi odwodnienie i bezpieczeństwo użytkowników.

Wspólne finansowanie i szybka realizacja

Wartość inwestycji wynosi 217 587 zł, z czego 125 000 zł stanowi dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach funduszu związanego z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej. Pozostała część środków pochodzi z budżetu Gminy Jeżowe.
Prace wykona firma „FIRMA CHAMOT” Józef Chamot z Jaty. Zakończenie robót przewidziano w terminie trzech tygodni od podpisania umowy.

Lepszy dojazd i większe bezpieczeństwo

Nowe odcinki dróg dojazdowych do pól nie tylko zwiększą bezpieczeństwo, ale również poprawią komfort życia mieszkańców i ułatwią transport rolniczy.

- To kolejne przedsięwzięcie, które realnie wspiera naszych rolników i poprawia infrastrukturę na terenach wiejskich - podkreśla wójt Marek Stępak.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

