Nowe autobusy elektryczne już gotowe. Kolejne w drodze

Nowe autobusy są całkowicie zeroemisyjne – nie wytwarzają spalin ani hałasu, co wpłynie na poprawę jakości powietrza i komfort życia mieszkańców. To kolejny krok w kierunku zielonej transformacji transportu publicznego w mieście.

— Inwestycja w autobusy elektryczne to kolejny dowód na to, że Stalowa Wola skutecznie sięga po środki zewnętrzne, dzięki którym możemy realnie poprawiać jakość życia mieszkańców. To także ważny element naszej strategii zrównoważonego rozwoju i troski o środowisko. Nowe pojazdy to nie tylko nowoczesna technologia, ale przede wszystkim inwestycja w zdrowie i przyszłość naszego miasta. Warto podkreślić, że już od dziesięciu miesięcy mieszkańcy mogą korzystać z miejskiej komunikacji całkowicie bezpłatnie – a teraz zyskają jeszcze wyższy komfort i standard podróży — podkreśla Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli.

Wkrótce rozpocznie się produkcja kolejnych pięciu elektrycznych autobusów, które dotrą do miasta wiosną 2026 roku. To efekt przetargu rozstrzygniętego w kwietniu br. Poszerzanie floty ekologicznych pojazdów wpisuje się w szerszą strategię rozwoju mobilności miejskiej, obejmującą również inwestycje w infrastrukturę rowerową i transport zbiorowy.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Priorytetowego 6.3 „Zeroemisyjny transport – Zielony transport publiczny”. Całkowity koszt zadania wynosi 19,6 mln zł, z czego niemal 12,9 mln zł to dofinansowanie. Zakres obejmuje nie tylko zakup pięciu elektrycznych autobusów, ale także trzech ładowarek oraz budowę stacji transformatorowej z przyłączem energetycznym. Nowa infrastruktura ma przyczynić się do ograniczenia emisji CO₂ i innych zanieczyszczeń, zastępując przestarzałe pojazdy spełniające normę EURO V.