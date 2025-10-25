Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
MZK
0.0 / 5
Jarocin 25 października 2025

Nowa sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Jarocinie już gotowa

Mieszkańcy Jarocina mogą korzystać z nowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Inwestycja, której wartość wyniosła 1 110 251,60 zł, została zrealizowana w ramach dotacji Samorządu Województwa Podkarpackiego w zakresie inwestycji B3.1.1 „Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich” objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

W ramach prac powstało 1,16 km sieci wodociągowej i 1,34 km sieci kanalizacyjnej przy ulicy Pańskiej w Jarocinie. Nowa infrastruktura umożliwia podłączenie 48 przyłączy wodociągowych i 57 kanalizacyjnych. Dodatkowo wdrożono system monitorowania przepływu i napełnienia w kanałach, co pozwoli na sprawniejsze zarządzanie siecią.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Monterskich Budownictwa „PRIMBUD” z Niska, a całkowity koszt robót wyniósł 998 000 zł. Pozostałe wydatki obejmowały nadzór inwestorski (36 801,60 zł), kampanię edukacyjno-informacyjną (18 450 zł) oraz dokumentację techniczną (57 000 zł).

Prace zakończono wcześniej niż planowano - odbiór końcowy inwestycji odbył się 21 października, mimo że pierwotnie przewidywano zakończenie prac do końca listopada. Dzięki temu mieszkańcy mogą już korzystać z nowoczesnej infrastruktury, co poprawi komfort życia i wpłynie na ochronę środowiska.

Główne cele realizacji inwestycji to:

  • zapewnienie dostępu do nowoczesnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,

  • zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego, w tym wód gruntowych i rzeki Gilówki,

  • zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży.

W ramach kampanii edukacyjnej przeprowadzono warsztaty w szkołach w Jarocinie i Domostawie, ogłoszono konkurs plastyczny, zorganizowano wycieczkę do Muzeum Przyrody - Centrum Natury 2000 w Tarnobrzegu oraz przygotowano atrakcyjne materiały edukacyjne, które służą całej społeczności gminy.

Nowa sieć wodociągowa i kanalizacyjna to nie tylko wygoda dla mieszkańców, ale także krok w stronę zdrowszego środowiska i lepszego gospodarowania zasobami wodnymi w Gminie Jarocin.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Konkurs fotograficzny „Jesienny Powiat Niżański w obiektywie”
Nisko
Konkurs fotograficzny „Jesienny Powiat Niżański w obiektywie”
W ten weekend śpimy godzinę dłużej! Zmiana czasu na zimowy
W ten weekend śpimy godzinę dłużej! Zmiana czasu na zimowy
Rozpoczyna się przebudowa drogi wojewódzkiej nr 863 w Kopkach
Rudnik nad Sanem
Rozpoczyna się przebudowa drogi wojewódzkiej nr 863 w Kopkach
Ulanów inwestuje w bezpieczeństwo cyfrowe
Ulanów
Ulanów inwestuje w bezpieczeństwo cyfrowe
Pomóżmy rodzinie, która straciła wszystko w pożarze
Pysznica
Pomóżmy rodzinie, która straciła wszystko w pożarze
Światowy Dzień Walki z Otyłością. Zadbaj o zdrowie zanim będzie za późno
Światowy Dzień Walki z Otyłością. Zadbaj o zdrowie zanim będzie za późno
Nowy bus dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem
Rudnik nad Sanem
Nowy bus dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem
Wszystko jest darem
Stalowa Wola
Wszystko jest darem
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu