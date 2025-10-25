Nowa sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Jarocinie już gotowa

W ramach prac powstało 1,16 km sieci wodociągowej i 1,34 km sieci kanalizacyjnej przy ulicy Pańskiej w Jarocinie. Nowa infrastruktura umożliwia podłączenie 48 przyłączy wodociągowych i 57 kanalizacyjnych. Dodatkowo wdrożono system monitorowania przepływu i napełnienia w kanałach, co pozwoli na sprawniejsze zarządzanie siecią.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Monterskich Budownictwa „PRIMBUD” z Niska, a całkowity koszt robót wyniósł 998 000 zł. Pozostałe wydatki obejmowały nadzór inwestorski (36 801,60 zł), kampanię edukacyjno-informacyjną (18 450 zł) oraz dokumentację techniczną (57 000 zł).

Prace zakończono wcześniej niż planowano - odbiór końcowy inwestycji odbył się 21 października, mimo że pierwotnie przewidywano zakończenie prac do końca listopada. Dzięki temu mieszkańcy mogą już korzystać z nowoczesnej infrastruktury, co poprawi komfort życia i wpłynie na ochronę środowiska.

Główne cele realizacji inwestycji to:

zapewnienie dostępu do nowoczesnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,

zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego, w tym wód gruntowych i rzeki Gilówki,

zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży.

W ramach kampanii edukacyjnej przeprowadzono warsztaty w szkołach w Jarocinie i Domostawie, ogłoszono konkurs plastyczny, zorganizowano wycieczkę do Muzeum Przyrody - Centrum Natury 2000 w Tarnobrzegu oraz przygotowano atrakcyjne materiały edukacyjne, które służą całej społeczności gminy.

Nowa sieć wodociągowa i kanalizacyjna to nie tylko wygoda dla mieszkańców, ale także krok w stronę zdrowszego środowiska i lepszego gospodarowania zasobami wodnymi w Gminie Jarocin.