Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Księgarnia Regionalna
Fot. Powiat Niżański
5.0 / 5
Ulanów 8 grudnia 2025

Nowa ścieżka rowerowa powstanie między Wólką Tanewską a Dąbrówką

W środę, 3 grudnia, w Starostwie Powiatowym w Nisku podpisano umowę na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1048R, łączącej Wólkę Tanewską z Dąbrówką. To ważna inwestycja dla rowerzystów i mieszkańców regionu, która poprawi bezpieczeństwo i komfort podróży.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021–2027. Aż 84 proc. kosztów inwestycji, która wyniesie ponad 2,4 mln zł, pokryje dofinansowanie z UE. Resztę dołożą Powiat Niżański i Gmina i Miasto Ulanów. Realizacja inwestycji potrwa około 9 miesięcy od podpisania umowy.

Umowę podpisali: starosta niżański Robert Bednarz i wicestarosta Józef Sroka, przy kontrasygnacie skarbnika Powiatu Marii Bednarz, a ze strony wykonawcy - firmy MOLTER Sp. z o.o. z Głogowa Małopolskiego - prezes Łukasz Molter. W uroczystości uczestniczył także burmistrz Ulanowa Stanisław Garbacz oraz pracownicy starostwa.

Ścieżka rowerowa będzie miała długość prawie 3 km. W ramach inwestycji powstaną także dwa przejścia dla pieszych z przejazdami dla rowerów, oświetleniem LED zasilanym energią odnawialną oraz trzy miejsca postoju dla rowerzystów.

- Niniejsza inwestycja poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1048R, ze szczególnym uwzględnieniem niechronionych uczestników ruchu. Zwiększy się również dostępność infrastruktury rowerowej i turystyczno-rekreacyjnej dla mieszkańców Powiatu Niżańskiego, w tym Gminy i Miasta Ulanów - mówi starosta Robert Bednarz.

To kolejny krok w rozwoju lokalnej infrastruktury rowerowej i turystycznej. Dzięki nowej ścieżce mieszkańcy będą mogli bezpieczniej i wygodniej dojechać do pracy, szkoły czy na wycieczki rowerowe.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Koncert Adwentowy w Stalowej Woli - Rozwadowie
Stalowa Wola
Koncert Adwentowy w Stalowej Woli - Rozwadowie
"Zima w tle" - wyjątkowa wystawa w MDK
Stalowa Wola
"Zima w tle" - wyjątkowa wystawa w MDK
Krew, dobro i świąteczna energia. Udana akcja w Zbydniowie
Zaleszany
Krew, dobro i świąteczna energia. Udana akcja w Zbydniowie
Sygnalizacja świetlna przy ul. Okulickiego ruszy 15 grudnia
Stalowa Wola
Sygnalizacja świetlna przy ul. Okulickiego ruszy 15 grudnia
Karol Kapusta z RCEZ w Nisku wyróżniony Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Nisko
Karol Kapusta z RCEZ w Nisku wyróżniony Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Serce miasta bije dla wolontariatu. Uroczysta gala i wyniki konkursów
Stalowa Wola
Serce miasta bije dla wolontariatu. Uroczysta gala i wyniki konkursów
XV Przegląd Piosenki Promującej Zdrowie Przedszkolaków w Nisku
Nisko
XV Przegląd Piosenki Promującej Zdrowie Przedszkolaków w Nisku
Stalowowolskie laboratorium z nowym sprzętem
Stalowa Wola
Stalowowolskie laboratorium z nowym sprzętem
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu