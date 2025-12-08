Nowa ścieżka rowerowa powstanie między Wólką Tanewską a Dąbrówką

Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021–2027. Aż 84 proc. kosztów inwestycji, która wyniesie ponad 2,4 mln zł, pokryje dofinansowanie z UE. Resztę dołożą Powiat Niżański i Gmina i Miasto Ulanów. Realizacja inwestycji potrwa około 9 miesięcy od podpisania umowy.

Umowę podpisali: starosta niżański Robert Bednarz i wicestarosta Józef Sroka, przy kontrasygnacie skarbnika Powiatu Marii Bednarz, a ze strony wykonawcy - firmy MOLTER Sp. z o.o. z Głogowa Małopolskiego - prezes Łukasz Molter. W uroczystości uczestniczył także burmistrz Ulanowa Stanisław Garbacz oraz pracownicy starostwa.

Ścieżka rowerowa będzie miała długość prawie 3 km. W ramach inwestycji powstaną także dwa przejścia dla pieszych z przejazdami dla rowerów, oświetleniem LED zasilanym energią odnawialną oraz trzy miejsca postoju dla rowerzystów.

- Niniejsza inwestycja poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1048R, ze szczególnym uwzględnieniem niechronionych uczestników ruchu. Zwiększy się również dostępność infrastruktury rowerowej i turystyczno-rekreacyjnej dla mieszkańców Powiatu Niżańskiego, w tym Gminy i Miasta Ulanów - mówi starosta Robert Bednarz.

To kolejny krok w rozwoju lokalnej infrastruktury rowerowej i turystycznej. Dzięki nowej ścieżce mieszkańcy będą mogli bezpieczniej i wygodniej dojechać do pracy, szkoły czy na wycieczki rowerowe.