Rudnik nad Sanem 31 stycznia 2026

Nowa ścieżka pieszo-rowerowa połączy Przędzel Kolonię ze szlakiem Green Velo

Mieszkańcy Przędzela Kolonii i okolic mogą spodziewać się nowej inwestycji sprzyjającej aktywnemu wypoczynkowi. Wzdłuż drogi powiatowej nr 1059 R powstanie nowoczesna ścieżka pieszo-rowerowa, która połączy miejscowość ze słynnym szlakiem rowerowym Green Velo.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Realizacją projektu zajmie się firma Strabag, która na ukończenie zadania ma czas do 9 listopada tego roku. Ścieżka powstanie wzdłuż ulicy Mickiewicza, łącząc Przędzel Kolonię z Przędzelem. Całkowita długość ciągu pieszo-rowerowego wyniesie 2 kilometry i 45 metrów, a inwestycja będzie realizowana w istniejącym pasie drogowym drogi 1059 R.

W ramach projektu przewidziano również dwa bezpieczne przejścia dla pieszych oraz opracowanie aplikacji multimedialnej, która umożliwi poznanie okolicy i atrakcji regionu w nowoczesny sposób.

Koszt inwestycji wynosi ponad 2,8 miliona złotych, z czego 84 proc. zostanie pokryte z Funduszy Europejskich dla Podkarpacia. Pozostałą część sfinansują wspólnie Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem oraz Powiat Niżański.

Nowa ścieżka pieszo-rowerowa nie tylko poprawi bezpieczeństwo i komfort mieszkańców, ale również wzmocni atrakcyjność turystyczną regionu, ułatwiając aktywne spędzanie czasu i korzystanie z Green Velo.

