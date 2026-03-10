Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Fot. GDDKiA
0.0 / 5
Stalowa Wola Nisko Rudnik nad Sanem 10 marca 2026

Nowa S74 coraz bliżej Niska i Stalowej Woli. Złożono oferty na projekt 73-kilometrowego odcinka

Rozpoczyna się kolejny etap przygotowań do budowy drogi ekspresowej S74, która w przyszłości połączy okolice Opatowa z węzłem Zapacz na trasie S19 w pobliżu Niska. Inwestycja jest ważna także dla mieszkańców Stalowej Woli, Niska czy Radomyśla nad Sanem, ponieważ nowa droga ma wyprowadzić ruch tranzytowy z lokalnych dróg i skrócić dojazd w kierunku centrum kraju.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Pięć odcinków trasy

Aby usprawnić przygotowanie inwestycji, odcinek pomiędzy Opatowem a połączeniem z S19 w okolicach Niska podzielono na pięć części:

- Opatów (Okalina Kolonia) - Lipnik - 9,8 km

- Lipnik - Samborzec - 14,4 km

- Samborzec - Gorzyce - 13,9 km

- Gorzyce - Radomyśl nad Sanem - 18,3 km

- Radomyśl nad Sanem - Nisko (węzeł Zapacz na S19) - 16,5 km

Łącznie odcinek będzie miał około 73 kilometrów długości. Wykonawcy mogli składać oferty na jedną lub kilka części zadania.

Najbliżej Stalowej Woli i Niska

Najważniejszy dla naszego regionu jest ostatni fragment Radomyśl nad Sanem - Nisko (węzeł Zapacz). Na przygotowanie dokumentacji przewidziano 14,6 mln zł.

W przetargu złożono 11 ofert, z czego trzy mieszczą się w budżecie. Najtańszą przedstawiła firma Transprojekt Gdański - 12,1 mln zł.

Duże zainteresowanie przetargiem

Najwięcej ofert pojawiło się na odcinek Samborzec - Gorzyce, gdzie zgłoszono 12 propozycji. W tym przypadku najtańsza oferta wynosi 13,4 mln zł i została złożona przez Inko Consulting.

W przypadku pierwszego fragmentu Opatów - Lipnik wpłynęło dziewięć ofert. Jedynie propozycja firmy Inko Consulting (7,6 mln zł) mieści się w budżecie wynoszącym 8,7 mln zł.

Na pozostałe zadania zgłoszono odpowiednio:

- 7 ofert dla odcinka Lipnik - Samborzec,

- 10 ofert dla odcinka Gorzyce - Radomyśl nad Sanem.

Teraz czas na ocenę ofert

Złożone dokumenty będą teraz szczegółowo sprawdzane. O wyborze wykonawcy zdecydują nie tylko ceny (60 proc.), ale również doświadczenie projektantów drogowych, mostowych oraz geologów.

Wybrane firmy przygotują koncepcję programową trasy, przeprowadzą badania geologiczne oraz opracują prognozy ruchu. Dokumentacja będzie potrzebna, aby w kolejnym etapie rozpocząć realizację inwestycji w systemie „Projektuj i buduj”.

Kiedy dokumentacja będzie gotowa

Planowany czas przygotowania dokumentacji wynosi:

- 15 miesięcy dla dwóch pierwszych odcinków,

- 18 miesięcy dla odcinków Samborzec - Gorzyce oraz Radomyśl - Nisko,

- 20 miesięcy dla fragmentu Gorzyce - Radomyśl nad Sanem.

Ważna trasa dla regionu

Planowana droga ekspresowa S74 będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Dostęp do niej zapewnią węzły drogowe.

Nowa trasa ma przede wszystkim wyprowadzić ruch tranzytowy z miast, który dziś odbywa się głównie drogami krajowymi nr 9 i 77. Dzięki temu poprawić ma się bezpieczeństwo i płynność ruchu m.in. w Stalowej Woli, Nisku czy Tarnobrzegu.

Droga S74 docelowo połączy centrum Polski z Podkarpaciem, rozpoczynając się przy drodze S12 w Kozeninie i prowadząc w kierunku S19 w okolicach Niska.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
„Lodołamaczy” pożegnanie sezonu
Stalowa Wola
„Lodołamaczy” pożegnanie sezonu
Modernizacja Placu Piłsudskiego przyspiesza. Widać kolejne efekty prac
Stalowa Wola
Modernizacja Placu Piłsudskiego przyspiesza. Widać kolejne efekty prac
„Gratis” do młotowiertarki? Ten pomysł może ich słono kosztować
Nisko
„Gratis” do młotowiertarki? Ten pomysł może ich słono kosztować
Wyjeżdżał z parkingu i uderzył w zaparkowany samochód. Był pijany
Stalowa Wola
Wyjeżdżał z parkingu i uderzył w zaparkowany samochód. Był pijany
Jechał mimo trzech zakazów. Sąd skazał go na rok więzienia
Stalowa Wola
Jechał mimo trzech zakazów. Sąd skazał go na rok więzienia
Setne urodziny pana Edwarda Furmana z Niska
Nisko
Setne urodziny pana Edwarda Furmana z Niska
Warsztaty tworzenia pisanek w Nisku
Nisko
Warsztaty tworzenia pisanek w Nisku
Stalowa Wola liczyła na Nadbereżnego. PIS wybrał Czarnka
Stalowa Wola liczyła na Nadbereżnego. PIS wybrał Czarnka
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu