Nowa S74 coraz bliżej Niska i Stalowej Woli. Złożono oferty na projekt 73-kilometrowego odcinka

Pięć odcinków trasy

Aby usprawnić przygotowanie inwestycji, odcinek pomiędzy Opatowem a połączeniem z S19 w okolicach Niska podzielono na pięć części:

- Opatów (Okalina Kolonia) - Lipnik - 9,8 km

- Lipnik - Samborzec - 14,4 km

- Samborzec - Gorzyce - 13,9 km

- Gorzyce - Radomyśl nad Sanem - 18,3 km

- Radomyśl nad Sanem - Nisko (węzeł Zapacz na S19) - 16,5 km

Łącznie odcinek będzie miał około 73 kilometrów długości. Wykonawcy mogli składać oferty na jedną lub kilka części zadania.

Najbliżej Stalowej Woli i Niska

Najważniejszy dla naszego regionu jest ostatni fragment Radomyśl nad Sanem - Nisko (węzeł Zapacz). Na przygotowanie dokumentacji przewidziano 14,6 mln zł.

W przetargu złożono 11 ofert, z czego trzy mieszczą się w budżecie. Najtańszą przedstawiła firma Transprojekt Gdański - 12,1 mln zł.

Duże zainteresowanie przetargiem

Najwięcej ofert pojawiło się na odcinek Samborzec - Gorzyce, gdzie zgłoszono 12 propozycji. W tym przypadku najtańsza oferta wynosi 13,4 mln zł i została złożona przez Inko Consulting.

W przypadku pierwszego fragmentu Opatów - Lipnik wpłynęło dziewięć ofert. Jedynie propozycja firmy Inko Consulting (7,6 mln zł) mieści się w budżecie wynoszącym 8,7 mln zł.

Na pozostałe zadania zgłoszono odpowiednio:

- 7 ofert dla odcinka Lipnik - Samborzec,

- 10 ofert dla odcinka Gorzyce - Radomyśl nad Sanem.

Teraz czas na ocenę ofert

Złożone dokumenty będą teraz szczegółowo sprawdzane. O wyborze wykonawcy zdecydują nie tylko ceny (60 proc.), ale również doświadczenie projektantów drogowych, mostowych oraz geologów.

Wybrane firmy przygotują koncepcję programową trasy, przeprowadzą badania geologiczne oraz opracują prognozy ruchu. Dokumentacja będzie potrzebna, aby w kolejnym etapie rozpocząć realizację inwestycji w systemie „Projektuj i buduj”.

Kiedy dokumentacja będzie gotowa

Planowany czas przygotowania dokumentacji wynosi:

- 15 miesięcy dla dwóch pierwszych odcinków,

- 18 miesięcy dla odcinków Samborzec - Gorzyce oraz Radomyśl - Nisko,

- 20 miesięcy dla fragmentu Gorzyce - Radomyśl nad Sanem.

Ważna trasa dla regionu

Planowana droga ekspresowa S74 będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Dostęp do niej zapewnią węzły drogowe.

Nowa trasa ma przede wszystkim wyprowadzić ruch tranzytowy z miast, który dziś odbywa się głównie drogami krajowymi nr 9 i 77. Dzięki temu poprawić ma się bezpieczeństwo i płynność ruchu m.in. w Stalowej Woli, Nisku czy Tarnobrzegu.

Droga S74 docelowo połączy centrum Polski z Podkarpaciem, rozpoczynając się przy drodze S12 w Kozeninie i prowadząc w kierunku S19 w okolicach Niska.