Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Księgarnia Regionalna
0.0 / 5
Radomyśl nad Sanem 11 września 2025

Nowa remiza i sztandar dla OSP Rzeczyca Okrągła

Sobota, 6 września, na długo pozostanie w pamięci strażaków ochotników i mieszkańców wsi. Tego dnia oficjalnie otwarto nową remizę Ochotniczej Straży Pożarnej oraz uroczyście nadano jednostce sztandar, ufundowany przez lokalną społeczność.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Msza święta i uroczysty apel

Obchody rozpoczęła msza święta przed budynkiem remizy, odprawiona w intencji strażaków przez ks. proboszcza Marcina Hejmana oraz kapelana gminnego OSP ks. Marka Mazura. Podczas nabożeństwa poświęcono sztandar, a całość uświetniła orkiestra dęta z Woli Rzeczyckiej.

Po eucharystii odbył się uroczysty apel prowadzony zgodnie ze strażackim ceremoniałem. Meldunek o gotowości pododdziałów złożył dh Karol Pater. Następnie, przy dźwiękach hymnu, na maszt wciągnięto flagę państwową. Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonał prezes OSP w Rzeczycy Okrągłej dh Grzegorz Krawiec, który powitał licznie przybyłych gości.

Goście i symboliczne gesty

W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: senator RP Janina Sagatowska, wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, wicestarosta stalowowolski Stanisław Sobieraj, przedstawiciele PSP w Stalowej Woli, władze gminy oraz mieszkańcy. Szczególnie powitano także strażaków z partnerskiej gminy Waldbüttelbrunn w Niemczech.

W trakcie obchodów druh Jaromir Kwaśnik przypomniał historię jednostki, a następnie dokonano poświęcenia i przecięcia wstęgi nowej remizy. Symbolicznego otwarcia dokonali samorządowcy, przedstawiciele duchowieństwa i straży, a także młodzież z MDP.

Sztandar - symbol dumy i jedności

Najważniejszym momentem dnia było uroczyste nadanie sztandaru, który od tej chwili będzie towarzyszył strażakom podczas wszystkich najważniejszych wydarzeń. Akt fundacji odczytała druhna Edyta Pawlina-Drąg, a zaproszeni goście wbijali pamiątkowe gwoździe w przygotowaną tablicę.

Sztandar przekazany został na ręce prezesa jednostki Grzegorza Krawca. OSP Rzeczyca Okrągła uhonorowano również Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Odznaczenia i wyróżnienia

Podczas uroczystości wręczono medale i odznaczenia zasłużonym druhnom i druhom.

  • Złoty Znak Związku OSP RP otrzymał prezes Grzegorz Krawiec.

  • Srebrne Medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” trafiły do siedmiu strażaków, m.in. Agnieszki Janik, Jacka Pamuły i Jaromira Kwaśnika.

  • Brązowe Medale przyznano kolejnym druhom, a odznaką „Wzorowy Strażak” uhonorowano młodszych ochotników.

Senator, wojewoda, przedstawiciele PSP oraz władze powiatu i gminy gratulowali strażakom nowej siedziby i nadania sztandaru, podkreślając historyczny wymiar wydarzenia. W imieniu rady gminy przewodniczący Krzysztof Sioda przekazał okolicznościowy grawerton z podziękowaniem i życzeniami dalszego rozwoju jednostki.

Prezes OSP Grzegorz Krawiec złożył podziękowania wszystkim osobom i instytucjom wspierającym budowę remizy oraz organizację uroczystości. Szczególne wyrazy wdzięczności skierował do senator Janiny Sagatowskiej i wójta Jana Pyrkosza, którym wręczono pamiątkowe statuetki.

Nowa remiza - inwestycja dla strażaków i mieszkańców

Nowy budynek o powierzchni 276 m² powstał w niecały rok. Oprócz garaży dla wozów strażackich znajdują się w nim także pomieszczenia dostępne dla mieszkańców sołectwa. Inwestycja kosztowała ponad 2,1 mln zł, z czego 1,8 mln zł pochodziło z rządowego programu Polski Ład, a resztę dołożyła gmina.

Wcześniej strażacy korzystali z dwóch prowizorycznych garaży, które nie spełniały współczesnych wymogów.

Po części oficjalnej odbył się rodzinny piknik z atrakcjami i poczęstunkiem. 

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Program 10. edycji festiwalu RELACJE Międzypokoleniowe Spotkania Teatralne
Stalowa Wola
Program 10. edycji festiwalu RELACJE Międzypokoleniowe Spotkania Teatralne
Dźwięki Wakacji i Weekend dla Zdrowia
Stalowa Wola
Dźwięki Wakacji i Weekend dla Zdrowia
Święto Ziemniaka w Dąbrowie Rzeczyckiej
Radomyśl nad Sanem
Święto Ziemniaka w Dąbrowie Rzeczyckiej
Nowe obwieszczenia Wójta Gminy Krzeszów
Krzeszów
Nowe obwieszczenia Wójta Gminy Krzeszów
Stalowa Wola wczoraj, dziś i jutro: Rodzinny quiz wiedzy z odważną wizją przyszłości
Stalowa Wola
Stalowa Wola wczoraj, dziś i jutro: Rodzinny quiz wiedzy z odważną wizją przyszłości
Powidlaki 2025. Krzeszów zaprasza na wielką zabawę
Krzeszów
Powidlaki 2025. Krzeszów zaprasza na wielką zabawę
21-latek aresztowany za atak na 15-latka
Stalowa Wola
21-latek aresztowany za atak na 15-latka
Nowoczesne centrum w dziedzinie energetyki otwarte w Nisku
Nisko
Nowoczesne centrum w dziedzinie energetyki otwarte w Nisku
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu