Nowa remiza i sztandar dla OSP Rzeczyca Okrągła

Msza święta i uroczysty apel

Obchody rozpoczęła msza święta przed budynkiem remizy, odprawiona w intencji strażaków przez ks. proboszcza Marcina Hejmana oraz kapelana gminnego OSP ks. Marka Mazura. Podczas nabożeństwa poświęcono sztandar, a całość uświetniła orkiestra dęta z Woli Rzeczyckiej.

Po eucharystii odbył się uroczysty apel prowadzony zgodnie ze strażackim ceremoniałem. Meldunek o gotowości pododdziałów złożył dh Karol Pater. Następnie, przy dźwiękach hymnu, na maszt wciągnięto flagę państwową. Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonał prezes OSP w Rzeczycy Okrągłej dh Grzegorz Krawiec, który powitał licznie przybyłych gości.

Goście i symboliczne gesty

W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: senator RP Janina Sagatowska, wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, wicestarosta stalowowolski Stanisław Sobieraj, przedstawiciele PSP w Stalowej Woli, władze gminy oraz mieszkańcy. Szczególnie powitano także strażaków z partnerskiej gminy Waldbüttelbrunn w Niemczech.

W trakcie obchodów druh Jaromir Kwaśnik przypomniał historię jednostki, a następnie dokonano poświęcenia i przecięcia wstęgi nowej remizy. Symbolicznego otwarcia dokonali samorządowcy, przedstawiciele duchowieństwa i straży, a także młodzież z MDP.

Sztandar - symbol dumy i jedności

Najważniejszym momentem dnia było uroczyste nadanie sztandaru, który od tej chwili będzie towarzyszył strażakom podczas wszystkich najważniejszych wydarzeń. Akt fundacji odczytała druhna Edyta Pawlina-Drąg, a zaproszeni goście wbijali pamiątkowe gwoździe w przygotowaną tablicę.

Sztandar przekazany został na ręce prezesa jednostki Grzegorza Krawca. OSP Rzeczyca Okrągła uhonorowano również Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Odznaczenia i wyróżnienia

Podczas uroczystości wręczono medale i odznaczenia zasłużonym druhnom i druhom.

Złoty Znak Związku OSP RP otrzymał prezes Grzegorz Krawiec.

Srebrne Medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” trafiły do siedmiu strażaków, m.in. Agnieszki Janik, Jacka Pamuły i Jaromira Kwaśnika.

Brązowe Medale przyznano kolejnym druhom, a odznaką „Wzorowy Strażak” uhonorowano młodszych ochotników.

Senator, wojewoda, przedstawiciele PSP oraz władze powiatu i gminy gratulowali strażakom nowej siedziby i nadania sztandaru, podkreślając historyczny wymiar wydarzenia. W imieniu rady gminy przewodniczący Krzysztof Sioda przekazał okolicznościowy grawerton z podziękowaniem i życzeniami dalszego rozwoju jednostki.

Prezes OSP Grzegorz Krawiec złożył podziękowania wszystkim osobom i instytucjom wspierającym budowę remizy oraz organizację uroczystości. Szczególne wyrazy wdzięczności skierował do senator Janiny Sagatowskiej i wójta Jana Pyrkosza, którym wręczono pamiątkowe statuetki.

Nowa remiza - inwestycja dla strażaków i mieszkańców

Nowy budynek o powierzchni 276 m² powstał w niecały rok. Oprócz garaży dla wozów strażackich znajdują się w nim także pomieszczenia dostępne dla mieszkańców sołectwa. Inwestycja kosztowała ponad 2,1 mln zł, z czego 1,8 mln zł pochodziło z rządowego programu Polski Ład, a resztę dołożyła gmina.

Wcześniej strażacy korzystali z dwóch prowizorycznych garaży, które nie spełniały współczesnych wymogów.

Po części oficjalnej odbył się rodzinny piknik z atrakcjami i poczęstunkiem.