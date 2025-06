22 czerwca 2025

Nowa przestrzeń dla zwierząt i wolontariuszy coraz bliżej

W Stalowej Woli trwają intensywne prace przy budowie długo wyczekiwanego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Choć inwestycja wciąż jest na placu budowy, wiele wskazuje na to, że jeszcze tej jesieni pierwsi podopieczni – psy i koty – znajdą tam bezpieczne schronienie. Obiekt ma być gotowy do użytkowania późną jesienią, a do zimy powinien już w pełni funkcjonować.