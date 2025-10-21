Nowa pętla autobusowa w Rozwadowie - wybrano wykonawcę inwestycji

- Rozwadów konsekwentnie odzyskuje swoje znaczenie jako ważna część nowoczesnej Stalowej Woli. Nowa pętla autobusowa przy ulicy Targowej poprawi komunikację publiczną i komfort podróży mieszkańców, a także wzmocni połączenia z centrum miasta - podkreśla Prezydent Stalowej Woli, Lucjusz Nadbereżny.

Projekt zakłada budowę nowoczesnej i funkcjonalnej pętli, która będzie bezpiecznym miejscem obsługi pasażerów. Inwestycja obejmie m.in. perony, zatoki autobusowe, oświetlenie oraz elementy małej architektury. To kolejny krok w kierunku rozwoju zrównoważonego transportu publicznego w Stalowej Woli.

Realizacja inwestycji jest dofinansowana ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027, w ramach projektu „Rozwój Mobilnego MOF Stalowej Woli” - etap I, Priorytet: Zrównoważona mobilność miejska.

Prace mają potrwać 20 miesięcy od dnia podpisania umowy.