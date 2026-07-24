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24 lipca 2026

Nowa metoda oszustwa. Przestępcy dzwonią z kamerą i podszywają się pod policję oraz banki

Oszuści internetowi nieustannie zmieniają swoje metody działania. Coraz częściej wykorzystują wideorozmowy, aby uwiarygodnić swoją historię i wzbudzić zaufanie ofiary. Policja ostrzega, że celem przestępców jest wyłudzenie pieniędzy lub danych do konta bankowego.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Nowy sposób działania polega na tym, że oszust kontaktuje się z ofiarą za pomocą komunikatora internetowego i prowadzi rozmowę wideo. Podaje się za policjanta lub pracownika banku, przekonując, że bierze ona udział w tajnej akcji policyjnej albo że jej oszczędności są zagrożone.

Jak działa oszustwo?

Przestępcy starają się uwiarygodnić swoją historię na kilka sposobów. Podczas rozmowy mogą pokazywać elementy przypominające policyjny mundur, powoływać się na prowadzone postępowanie lub prokuraturę. Nierzadko do rozmowy dołącza druga osoba, podająca się za pracownika banku, która potwierdza wersję wydarzeń.

Kluczowym elementem oszustwa jest wywieranie presji. Rozmówca przekonuje, że konieczne jest natychmiastowe działanie, a pieniądze należy przelać na rzekomo „bezpieczne konto” lub „konto techniczne”. W rzeczywistości środki trafiają bezpośrednio do przestępców.

Na co zwrócić uwagę?

Sygnałem ostrzegawczym powinno być przede wszystkim:

  • niespodziewane połączenie wideo od osoby podającej się za policjanta lub pracownika banku,
  • wywieranie presji czasu i nakłanianie do natychmiastowego działania,
  • informacja o zagrożonych środkach lub kredycie zaciągniętym na nasze dane,
  • prośba o zachowanie tajemnicy, ponieważ trwa rzekoma „akcja policyjna”,
  • polecenie wykonania przelewu na „bezpieczne” lub „techniczne” konto,
  • nienaturalne zachowanie rozmówcy.

Jak się chronić?

Policja przypomina, że funkcjonariusze nigdy nie proszą o przelanie pieniędzy na wskazane konto ani o udział w tajnych akcjach prowadzonych przez telefon lub komunikator internetowy. Również banki nie zlecają klientom wykonywania przelewów w celu „zabezpieczenia środków”.

Jeżeli odbierzemy podobny telefon lub wideorozmowę, najlepiej natychmiast zakończyć połączenie i samodzielnie skontaktować się z bankiem lub najbliższą jednostką policji. Nie należy działać pod presją, udostępniać danych do logowania, kodów autoryzacyjnych ani wykonywać przelewów na polecenie nieznajomych.

Policja apeluje o ostrożność i rozmowę z bliskimi, zwłaszcza z osobami starszymi, które najczęściej stają się celem tego typu oszustw. Świadomość zagrożenia i zachowanie zimnej krwi mogą uchronić przed utratą oszczędności.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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