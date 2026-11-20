Umowę na dostawę sprzętu podpisano początkiem listopada ze stalowowolską firmą Tech-Ekspert Południe. Oficjalne przekazanie maszyny odbyło się 18 listopada. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz gminy, pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Nisko oraz reprezentanci wykonawcy.

Nowy sprzęt został przekazany do Zakładu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku. To właśnie ta jednostka będzie odpowiadać za jego wykorzystanie. Koparko-ładowarka ma usprawnić wykonywanie bieżących zadań, a jej możliwości mogą być przydatne również w sytuacjach wymagających szybkiego reagowania.

Zakup kosztował 547 842 zł. Gmina pozyskała na ten cel 400 tys. zł dofinansowania z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Pozostałą część pokryto ze środków własnych samorządu.

Inwestycja została zrealizowana w ramach zadania dotyczącego zakupu sprzętu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej. Program, z którego pochodzi dofinansowanie, obejmuje m.in. wzmacnianie zaplecza technicznego i logistycznego samorządów.