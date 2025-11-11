Nowa karetka dla szpitala w Nisku

Nowy ambulans typu B jest w pełni wyposażony w specjalistyczny sprzęt medyczny i będzie służył pacjentom SPZZOZ w Nisku.

Umowę podpisał Dyrektor szpitala Paweł Tofil. W uroczystości uczestniczył też Starosta Niżański Robert Bednarz, a ze strony firmy dokument podpisał Wiceprezes Zarządu Marcin Kurski.

- Powiat Niżański, wychodząc naprzeciw faktycznym potrzebom Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku, widząc te potrzeby, przekazał środki na zakup nowoczesnej karetki z wyposażeniem, której nabycie nie tylko przyczyni się do bezpieczeństwa przewozu, ale również znacząco podniesie standard opieki nad pacjentami oraz usprawni pracę zespołów ratowniczych i transportowych. Przekazując środki na zakup nowej karetki dla Szpitala w Nisku, inwestujemy w bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców całego Powiatu Niżańskiego. To kolejny krok w kierunku poprawy jakości usług medycznych oraz wsparcia kadry, która na co dzień dba o zdrowie i życie pacjentów. Warto zaznaczyć, że środki na zakup karetki pochodziły również z budżetów Gmin z terenu naszego Powiatu - podkreślił starosta niżański Robert Bednarz.

- Nowa karetka, którą zakupiliśmy, dzięki dotacji otrzymanej od Powiatu Niżańskiego i środkom pochodzącym od Gmin, za co serdecznie dziękuję Zarządowi i Radzie Powiatu Niżańskiego oraz samorządom miejskim i gminnym, pozwoli na dalsze podniesienie jakości świadczonych usług medycznych oraz poprawi bezpieczeństwo pacjentów i komfort pracy zespołów transportowych SPZZOZ w Nisku - mówi dyrektor SPZZOZ w Nisku Paweł Tofil.