Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Recepta na szczęście
0.0 / 5
Nisko 11 listopada 2025

Nowa karetka dla szpitala w Nisku

Szpital w Nisku wzbogaci się o nową karetkę sanitarno-transportową wraz z wyposażeniem. Umowę na zakup podpisano z firmą Ambulans Polska - Zabudowy Specjalistyczne z Jarosławia. Koszt całego zadania to 577 382,10 zł.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Nowy ambulans typu B jest w pełni wyposażony w specjalistyczny sprzęt medyczny i będzie służył pacjentom SPZZOZ w Nisku.

Umowę podpisał Dyrektor szpitala Paweł Tofil. W uroczystości uczestniczył też Starosta Niżański Robert Bednarz, a ze strony firmy dokument podpisał Wiceprezes Zarządu Marcin Kurski.

- Powiat Niżański, wychodząc naprzeciw faktycznym potrzebom Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku, widząc te potrzeby, przekazał środki na zakup nowoczesnej karetki z wyposażeniem, której nabycie nie tylko przyczyni się do bezpieczeństwa przewozu, ale również znacząco podniesie standard opieki nad pacjentami oraz usprawni pracę zespołów ratowniczych i transportowych. Przekazując środki na zakup nowej karetki dla Szpitala w Nisku, inwestujemy w bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców całego Powiatu Niżańskiego. To kolejny krok w kierunku poprawy jakości usług medycznych oraz wsparcia kadry, która na co dzień dba o zdrowie i życie pacjentów. Warto zaznaczyć, że środki na zakup karetki pochodziły również z budżetów Gmin z terenu naszego Powiatu - podkreślił starosta niżański Robert Bednarz.

- Nowa karetka, którą zakupiliśmy, dzięki dotacji otrzymanej od Powiatu Niżańskiego i środkom pochodzącym od Gmin, za co serdecznie dziękuję Zarządowi i Radzie Powiatu Niżańskiego oraz samorządom miejskim i gminnym, pozwoli na dalsze podniesienie jakości świadczonych usług medycznych oraz poprawi bezpieczeństwo pacjentów i komfort pracy zespołów transportowych SPZZOZ w Nisku - mówi dyrektor SPZZOZ w Nisku Paweł Tofil.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Delegacja RCEZ w Nisku w Genui w ramach projektu Erasmus+
Nisko
Delegacja RCEZ w Nisku w Genui w ramach projektu Erasmus+
Stalowowolanin pokaże niezwykłe zakątki Ameryki Południowej
Stalowa Wola
Stalowowolanin pokaże niezwykłe zakątki Ameryki Południowej
Ponad 2,7 promila za kierownicą i próba ucieczki pieszo
Stalowa Wola
Ponad 2,7 promila za kierownicą i próba ucieczki pieszo
Spotkanie otwarte z Morawieckim, Obajtkiem i Tarczyńskim w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Spotkanie otwarte z Morawieckim, Obajtkiem i Tarczyńskim w Stalowej Woli
Stalowi Patrioci jadą na Marsz Niepodległości
Stalowa Wola
Stalowi Patrioci jadą na Marsz Niepodległości
„Sięgamy po MOC” - szkolenia i warsztaty dla mieszkańców Stalowej Woli
Stalowa Wola
„Sięgamy po MOC” - szkolenia i warsztaty dla mieszkańców Stalowej Woli
Sandomierskie tajemnice w kryminale stalowowolanina
Stalowa Wola
Sandomierskie tajemnice w kryminale stalowowolanina
Casting do spektaklu „Zatracenie” w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Casting do spektaklu „Zatracenie” w Stalowej Woli
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu