Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Życzenia - Gmina Nisko
0.0 / 5
Harasiuki 29 grudnia 2025

Nowa kanalizacja w Łazorach i Derylakach

Zakończono realizację jednego z kluczowych zadań inwestycyjnych na terenie gminy Harasiuki. Początkiem grudnia odebrano końcowy etap inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kusze, Sieraków, Derylaki, Łazory - etap I (Łazory, Derylaki)”, która znacząco poprawi infrastrukturę techniczną regionu.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawcą robót była firma GEO Sp. z o.o. z siedzibą w Radymnie.

W ramach pierwszego etapu inwestycji powstała nowoczesna sieć kanalizacyjna obejmująca niemal 12 kilometrów kanalizacji grawitacyjnej oraz ponad 4,4 kilometra kanalizacji tłocznej wraz z niezbędnymi przepompowniami. Nowa infrastruktura stanowi ważny krok w kierunku uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy.

Realizacja zadania była możliwa dzięki skutecznemu pozyskaniu środków zewnętrznych. Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 7,5 mln zł, z czego 6,5 mln zł stanowiło dofinansowanie.

Nowa sieć kanalizacyjna to nie tylko wygoda dla mieszkańców Łazorów i Derylaki, ale także istotna poprawa w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Inwestycja przyczyni się do podniesienia standardu życia oraz dalszego zrównoważonego rozwoju gminy Harasiuki.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Spokojne Święta na drogach powiatu niżańskiego
Nisko
Spokojne Święta na drogach powiatu niżańskiego
E-doręczenia od 1 stycznia 2026 r. Urzędowe pisma trafiają do sieci
E-doręczenia od 1 stycznia 2026 r. Urzędowe pisma trafiają do sieci
Świąteczny weekend na drogach Stalowej Woli i okolic - 18 kolizji, brak wypadków
Stalowa Wola
Świąteczny weekend na drogach Stalowej Woli i okolic - 18 kolizji, brak wypadków
Bezpieczniej w Jacie i Sójkowej. Zakończono inwestycje przy DW 861
Jeżowe
Bezpieczniej w Jacie i Sójkowej. Zakończono inwestycje przy DW 861
100 lat życia Pani Dominiki Musiał. Wyjątkowe święto w gminie Zaleszany
Zaleszany
100 lat życia Pani Dominiki Musiał. Wyjątkowe święto w gminie Zaleszany
Czy końcówka roku przyniesie zimę w Stalowej Woli?
Stalowa Wola
Czy końcówka roku przyniesie zimę w Stalowej Woli?
Koncert Kolęd Niżańskiej Orkiestry Kameralnej. 67 artystów na jednej scenie
Stalowa Wola
Koncert Kolęd Niżańskiej Orkiestry Kameralnej. 67 artystów na jednej scenie
Awans dwóch osad. A co z trzecią?
Krzeszów
Awans dwóch osad. A co z trzecią?
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu