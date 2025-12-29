Nowa kanalizacja w Łazorach i Derylakach

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawcą robót była firma GEO Sp. z o.o. z siedzibą w Radymnie.

W ramach pierwszego etapu inwestycji powstała nowoczesna sieć kanalizacyjna obejmująca niemal 12 kilometrów kanalizacji grawitacyjnej oraz ponad 4,4 kilometra kanalizacji tłocznej wraz z niezbędnymi przepompowniami. Nowa infrastruktura stanowi ważny krok w kierunku uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy.

Realizacja zadania była możliwa dzięki skutecznemu pozyskaniu środków zewnętrznych. Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 7,5 mln zł, z czego 6,5 mln zł stanowiło dofinansowanie.

Nowa sieć kanalizacyjna to nie tylko wygoda dla mieszkańców Łazorów i Derylaki, ale także istotna poprawa w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Inwestycja przyczyni się do podniesienia standardu życia oraz dalszego zrównoważonego rozwoju gminy Harasiuki.