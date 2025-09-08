Nowa hala sportowa przy „Siódemce” otwarta

Uroczystość zgromadziła licznych gości - przedstawicieli władz miasta, samorządowców, dyrekcję szkoły, nauczycieli, uczniów i mieszkańców. Po symbolicznym przecięciu wstęgi uczniowie i goście mieli wspólnie okazję wejść na nową halę i sprawdzić jej możliwości. Wcześniej jednak obiekt został poświęcony przez proboszcza parafii św. Floriana, ks. kan. Wacława Gieńca.

– Ta hala sportowa z zewnątrz wydaje się dużo mniejsza, niż jak wchodzi się tutaj do środka. Bo to tutaj czuć tę głębię, tutaj czuć tę przestrzeń i tę jakość, która została stworzona specjalnie dla was, dla Szkoły Podstawowej nr 7… - mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny, podkreślając znaczenie obiektu zarówno dla szkoły, jak i dla całego miasta. - Wiem, że brakowało tutaj pewnej części, która dla was jest bardzo ważna, dlatego, że ta szkoła ma bardzo wiele sukcesów sportowych i brakowało obiektu, który nadałby takiego pełnego charakteru sportowego. Mam nadzieję, że ten efekt został osiągnięty - dodał prezydent.

Nowa hala ma powierzchnię użytkową 1117 metrów kwadratowych, a jej wysokość do dźwigarów dachu wynosi 9 metrów. W obiekcie znajdują się szatnie, sanitariaty, mniejsza sala do ćwiczeń i siłownia, a stare zaplecze zostało gruntownie przebudowane. W głównej sali jest trybuna na około 60 osób, a duża kotara pozwala w razie potrzeby podzielić obiekt na dwie części. Hala przystosowana jest do gier zespołowych: koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej i nożnej.

Senator Janina Sagatowska zwróciła uwagę na edukacyjny wymiar inwestycji. - Edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja. To jest środek do wszystkich osiągnięć, do rozwoju. Dobrze, że w Stalowej Woli to jest priorytet…

Budowa hali rozpoczęła się we wrześniu 2023 roku, a w październiku wmurowano akt erekcyjny. Wykonawcą była krakowska firma TEXOM. Nowoczesne zaplecze pozwoli na organizowanie zarówno zajęć wychowania fizycznego, jak i turniejów sportowych czy wydarzeń rekreacyjnych dla mieszkańców.

- Jestem szczęśliwy i jednocześnie wzruszony widząc tę inwestycję. Przez osiem lat kształtowałem w tych murach swój umysł, serce, tężyznę fizyczną na lekcjach WF… Pan prezydent rozwija nasze miasto w oparciu o inwestycję w młode pokolenie, czyli w was, abyście mieli doskonałe warunki do tego, aby się rozwijać, kształcić, rozwijać swoje pasje sportowe - mówił poseł Rafał Weber.

Dyrektor szkoły podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji inwestycji. - Jest mi niezmiernie miło, że tak wiele osób dostrzegło potrzebę tej hali sportowej i przyczyniło się do jej zaprojektowania i wybudowania z takim wspaniałym końcem - dodała Alicja Bartoszek.

Cała inwestycja kosztowała 12,2 mln zł. Z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” miasto otrzymało 7,3 mln zł, czyli 60 proc. wartości zadania. Po dodatkowych środkach z programu „Sportowa Polska” dofinansowanie wzrośnie do 90 proc.