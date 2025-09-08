Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Leć z nami
5.0 / 5
Stalowa Wola 8 września 2025

Nowa hala sportowa przy „Siódemce” otwarta

– To dla nas radosny dzień, bo otwieramy długo wyczekiwaną salę gimnastyczną – mówiła Alicja Bartoszek, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Stalowej Woli, na terenie której 8 września odbyła się prezentacja nowego zaplecza sportowego.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Uroczystość zgromadziła licznych gości - przedstawicieli władz miasta, samorządowców, dyrekcję szkoły, nauczycieli, uczniów i mieszkańców. Po symbolicznym przecięciu wstęgi uczniowie i goście mieli wspólnie okazję wejść na nową halę i sprawdzić jej możliwości. Wcześniej jednak obiekt został poświęcony przez proboszcza parafii św. Floriana, ks. kan. Wacława Gieńca.

– Ta hala sportowa z zewnątrz wydaje się dużo mniejsza, niż jak wchodzi się tutaj do środka. Bo to tutaj czuć tę głębię, tutaj czuć tę przestrzeń i tę jakość, która została stworzona specjalnie dla was, dla Szkoły Podstawowej nr 7… - mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny, podkreślając znaczenie obiektu zarówno dla szkoły, jak i dla całego miasta. - Wiem, że brakowało tutaj pewnej części, która dla was jest bardzo ważna, dlatego, że ta szkoła ma bardzo wiele sukcesów sportowych i brakowało obiektu, który nadałby takiego pełnego charakteru sportowego. Mam nadzieję, że ten efekt został osiągnięty - dodał prezydent.

Nowa hala ma powierzchnię użytkową 1117 metrów kwadratowych, a jej wysokość do dźwigarów dachu wynosi 9 metrów. W obiekcie znajdują się szatnie, sanitariaty, mniejsza sala do ćwiczeń i siłownia, a stare zaplecze zostało gruntownie przebudowane. W głównej sali jest trybuna na około 60 osób, a duża kotara pozwala w razie potrzeby podzielić obiekt na dwie części. Hala przystosowana jest do gier zespołowych: koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej i nożnej.

Senator Janina Sagatowska zwróciła uwagę na edukacyjny wymiar inwestycji. - Edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja. To jest środek do wszystkich osiągnięć, do rozwoju. Dobrze, że w Stalowej Woli to jest priorytet…

Budowa hali rozpoczęła się we wrześniu 2023 roku, a w październiku wmurowano akt erekcyjny. Wykonawcą była krakowska firma TEXOM. Nowoczesne zaplecze pozwoli na organizowanie zarówno zajęć wychowania fizycznego, jak i turniejów sportowych czy wydarzeń rekreacyjnych dla mieszkańców.

- Jestem szczęśliwy i jednocześnie wzruszony widząc tę inwestycję. Przez osiem lat kształtowałem w tych murach swój umysł, serce, tężyznę fizyczną na lekcjach WF… Pan prezydent rozwija nasze miasto w oparciu o inwestycję w młode pokolenie, czyli w was, abyście mieli doskonałe warunki do tego, aby się rozwijać, kształcić, rozwijać swoje pasje sportowe - mówił poseł Rafał Weber.

Dyrektor szkoły podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji inwestycji. - Jest mi niezmiernie miło, że tak wiele osób dostrzegło potrzebę tej hali sportowej i przyczyniło się do jej zaprojektowania i wybudowania z takim wspaniałym końcem - dodała Alicja Bartoszek.

Cała inwestycja kosztowała 12,2 mln zł. Z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” miasto otrzymało 7,3 mln zł, czyli 60 proc. wartości zadania. Po dodatkowych środkach z programu „Sportowa Polska” dofinansowanie wzrośnie do 90 proc.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Huta na Salonie. Nowoczesna oferta i nowe możliwości
Stalowa Wola
Huta na Salonie. Nowoczesna oferta i nowe możliwości
Sejf zniknął z domu, odnalazł się w lesie
Nisko
Sejf zniknął z domu, odnalazł się w lesie
Stroje ludowe nad dolnym Sanem w projektach młodzieży
Stalowa Wola
Stroje ludowe nad dolnym Sanem w projektach młodzieży
Przeczytali Kochanowskiego w stalowowolskiej bibliotece
Stalowa Wola
Przeczytali Kochanowskiego w stalowowolskiej bibliotece
Bezpłatne badania profilaktyczne dla kobiet w Nisku
Nisko
Bezpłatne badania profilaktyczne dla kobiet w Nisku
Stalove rozpoczęte. Festiwal dedykowany Katarzynie Stoparczyk
Stalowa Wola
Stalove rozpoczęte. Festiwal dedykowany Katarzynie Stoparczyk
Nie żyje dziennikarka Katarzyna Stoparczyk. Dziś rano była w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Nie żyje dziennikarka Katarzyna Stoparczyk. Dziś rano była w Stalowej Woli
Uczniowie i nauczyciele PSP 1 w Stalowej Woli doczekali się wymarzonej hali sportowej
Stalowa Wola
Uczniowie i nauczyciele PSP 1 w Stalowej Woli doczekali się wymarzonej hali sportowej
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu