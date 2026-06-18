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Stalowa Wola 18 czerwca 2026

Nowa hala sportowa przy PSP nr 4 oficjalnie otwarta

Stalowa Wola ma kolejną nowoczesną halę sportową. W czwartek, 18 czerwca, odbyło się uroczyste otwarcie obiektu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Inwestycja została zrealizowana w ramach programu Olimpia 2023, a całkowity koszt budowy wyniósł 5 928 846,99 zł. Miasto pozyskało na ten cel 3 961 400 zł dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Podczas uroczystości dyrektor szkoły Iwona Gałczyńska przypomniała, że pomysł budowy hali narodził się z rozmów z uczniami.

- Kiedyś przyszedł do nas pan prezydent, spotkał się z młodzieżą i wysłuchał ich marzeń. Wydawało się, że to tak wielkie marzenie, że nigdy się nie spełni. A jednak dziś stoimy w tej przepięknej, nowoczesnej hali, gdzie młodzież będzie rozwijać swoje talenty - mówiła dyrektor.

Marzenie uczniów zrealizowane

Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny podkreślał, że budowa hali była odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez młodzież podczas spotkań w 2023 roku.

- Podczas spotkań z uczniami jedno z marzeń dotyczyło właśnie budowy hali sportowej, bo dotychczasowa sala nie dawała takich możliwości - mówił prezydent.

Przypomniał również, że początkowo zakładano koszt inwestycji na poziomie około 4 mln zł, jednak po przetargu okazało się, że budowa będzie kosztować niemal 6 mln zł.

- Złożyłem wam obietnicę, że ta hala powstanie. Kiedy koszty wzrosły, pojawiły się wątpliwości, ale uznaliśmy, że jeśli powiedzieliśmy 'tak', to trzeba dotrzymać słowa - podkreślił Nadbereżny.

Największa hala w programie Olimpia

Jak zaznaczył prezydent, obiekt przy PSP nr 4 jest trzecią halą Olimpia wybudowaną w ostatnich miesiącach w Stalowej Woli i jednocześnie największym obiektem zrealizowanym w tym programie. Umowę z wykonawcą - firmą Malbud - podpisano w kwietniu 2025 roku, a hala została oddana do użytku po nieco ponad roku prac.

Nowy obiekt ma wymiary 18,1 x 32 m, powierzchnię użytkową około 580 m kw i wysokość około 9,5 m. Wewnątrz znajduje się boisko o wymiarach 14,6 x 24,4 m przystosowane do gry w siatkówkę, koszykówkę i futsal.

Hala została wyposażona w wentylację nawiewno-wywiewną współpracującą z pompą ciepła, zaplecze sanitarno-szatniowe, magazyn sprzętu oraz toaletę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Powstał także łącznik ze starym budynkiem szkoły i dotychczasową salą gimnastyczną, dzięki czemu uczniowie mogą korzystać z obiektu bez wychodzenia na zewnątrz.

Miejsce nie tylko do sportu

Obecni goście podczas uroczystości podkreślali, że hala ma służyć nie tylko lekcjom wychowania fizycznego i treningom sportowym, ale również szkolnym uroczystościom oraz wydarzeniom integrującym społeczność.

- To miejsce będzie motywować kolejne pokolenia do przekraczania własnych możliwości - mówiła dyrektor Iwona Gałczyńska.

Gratulacje z okazji otwarcia złożyli również przedstawiciele samorządu oraz parlamentarzystów, podkreślając znaczenie inwestycji dla rozwoju młodych mieszkańców Stalowej Woli.

Uroczystość zakończyły podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie i realizację przedsięwzięcia.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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Aktualna ocena:  5.0

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