Nowa hala sportowa otworzy się we wrześniu

Stara sala gimnastyczna prezentuje się przy nowym obiekcie trochę jak ubogi krewny, ale w 1971 r., gdy „Siódemka” została otwarta, też robiła wrażenie. I dalej, po modernizacji, będzie służyła uczniom.

Gdy wraz z dyrektor szkoły, Alicją Bartoszek, zaglądamy do nowej hali, o powierzchni użytkowej 1117 metrów kw. (wysokość do dźwigarów dachu to 9 metrów), trwają prace wykończeniowe, wydaje się, że jeszcze sporo jest tu do zrobienia, ale kierownik Jatczyszyn zapewnia, że na wrzesień wszystko będzie gotowe i „na błysk”.

Oczywiście razem z zapleczem, tzn. z szatniami (stare też gruntownie przebudowano i urządzono w nich natryski), sanitariatami, mniejszą salką do ćwiczeń i siłownią. W samej hali będzie też trybuna dla publiczności na ok. 60 osób. A przez środek zawiśnie wielka kotara, umożliwiająca, w razie potrzeby, funkcjonalny podział obiektu na dwie mniejsze powierzchnie. Będzie tu można grać w koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną i ręczną.

Przypomnijmy: pierwsze prace ziemne rozpoczęły się we wrześniu 2023 r. Wykonawcą jest krakowska firma TEXOM. A w październiku wmurowano akt erekcyjny. „W duchu odpowiedzialności, złączeni ideą troski o dobro i zdrowie pokoleń stalowowolan, rozpoczęliśmy budowę hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Mikołaja Kopernika” – to pierwsze zdanie z tegoż aktu, wmurowanego w fundamenty przyszłej hali.

Na stronach Urzędu Miasta Stalowej Woli można było wtedy przeczytać:

„Sala gimnastyczna dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Stalowej Woli powstanie wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz instalacjami wewnętrznymi, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacją mechaniczną, klimatyzacją elektryczną z instalacjami na zewnątrz budynku, instalacją pompy ciepła, oświetlenia terenu, wewnętrznej linii zasilającej, przebudową i budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci ciepłowniczej oraz zagospodarowaniem terenu: komunikacją pieszą, drogą dojazdową, placem manewrowym dla straży pożarnej, bieżnią sportową, placem zabaw oraz małą architekturą”.

Koszt tej inwestycji to 12,2 mln zł, a dofinansowanie z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” wynosi 7,3 mln zł, co stanowi 60 proc. wartości. Po otrzymaniu kolejnych środków z programu „Sportowa Polska” całość dofinansowania osiągnie 90 proc.

***

W poniedziałek, 1 września 2025 r., w nowej hali sportowej planowana jest uroczysta inauguracja roku szkolnego. I właśnie w związku z tym wydarzeniem pojawiło się nowe wyzwanie: jak zabezpieczyć świeżo położoną i pomalowaną podłogę hali (to nie parkiet, ale specjalna wykładzina).

– To podłoga sportowa, położona na drewnianych legarach. Bardzo dobrej klasy i wytrzymałe boisko, ale nie dla twardego, wizytowego obuwia czy np. szpilek. Wskazane jest tu obuwie lekkie, typowo halowe, na jasnych powierzchniach, gdyż czarne podeszwy mogłyby zostawiać ciemne smugi – mówi Piotr Jatczyszyn.

Dyrektor Alicja Bartoszek już rozgląda się więc za matą, która podczas wrześniowej uroczystości osłoni podłogę nowej hali.