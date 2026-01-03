Miesięcznik
Nowa era rozliczeń VAT. Co przyniesie obowiązkowy KSeF dla polskiego biznesu?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) stanie się w 2026 roku obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców w Polsce. Każda faktura VAT musi przejść przez centralny system zarządzany przez Ministerstwo Finansów, które automatycznie nadaje unikalny numer identyfikacyjny potwierdzający autentyczność dokumentu.

Elżbieta Mierzwa-Laba

Każda transakcja pomiędzy firmami zostanie zarejestrowana w czasie rzeczywistym, co oznacza pełną transparentność rozliczeń i praktycznie zerową możliwość ukrycia obrotu.

Co się zmienia w praktyce

Koniec z dowolnością formatu – papier, PDF czy e-mail przestaną być wystarczające. Dla państwa to narzędzie do walki z luką VAT i szarą strefą, dla firm natomiast szansa na automatyzację procesów księgowych i szybsze rozliczenia z kontrahentami. Przedsiębiorstwa czeka jednak kosztowne dostosowanie systemów. Małe firmy muszą zainwestować w oprogramowanie lub skorzystać z darmowego interfejsu rządowego. Średnie i duże przedsiębiorstwa czekają wydatki na modernizację systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa, co wymaga czasu i budżetu. Polska podąża tropem innych krajów Unii Europejskiej – podobne rozwiązania funkcjonują już we Włoszech czy Hiszpanii.

Wyzwania i perspektywy

Kontrowersje budzi kwestia bezpieczeństwa danych – wszystkie faktury trafią na serwery państwowe, co wywołuje obawy o ochronę informacji biznesowych. Ministerstwo zapewnia o najwyższych standardach zabezpieczeń, ale przedsiębiorcy pozostają ostrożni. Krajowy System e-Faktur to rewolucja wymagająca przygotowania już dziś, ponieważ dostosowanie systemów nie nastąpi z dnia na dzień.

Pozostaje pytanie, czy polski biznes wykorzysta ten moment jako impuls do cyfrowej transformacji, czy potraktuje go jedynie jako kolejny obowiązek administracyjny?

Więcej informacji na temat KSeF: https://ksef.podatki.gov.pl/

Elżbieta Mierzwa-Laba

