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Ulanów Pysznica 16 listopada 2026

Nowa droga w Krzakach już gotowa

Kierowcy i piesi mogą już korzystać z przebudowanego odcinka drogi powiatowej w miejscowości Krzaki. Inwestycja została oficjalnie odebrana 12 listopada. Prace objęły blisko 700 metrów drogi, a ich koszt wyniósł ponad 615 tys. zł. Pieniądze na realizację zadania wyłożyły wspólnie Powiat Niżański i Gmina Pysznica.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Chodzi o drogę powiatową nr 1022R na trasie Spokojna – Studzieniec – Jastkowice. Przebudowany odcinek znajduje się w Krzakach, na granicy gmin Ulanów i Pysznica, a jednocześnie powiatów niżańskiego i stalowowolskiego.

O poprawę stanu tej drogi zabiegał wójt gminy Pysznica Łukasz Bajgierowicz. Choć odcinek leży na terenie powiatu niżańskiego, korzystają z niego w dużej mierze mieszkańcy gminy Pysznica. Ostatecznie oba samorządy zdecydowały się wspólnie sfinansować inwestycję.

Co się zmieniło na drodze w Krzakach?

Przebudowa objęła odcinek o długości 698,5 metra. W ramach prac wykonano nową jezdnię, przebudowano peron przystankowy, wybudowano chodnik i utwardzono pobocze. Powstały również elementy odwodnienia, zamontowano nowe oznakowanie oraz urządzenia poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego.

W oficjalnym odbiorze inwestycji uczestniczyli m.in. starosta niżański Robert Bednarz, wójt gminy Pysznica Łukasz Bajgierowicz, zastępca wójta Witold Pietroniec oraz przedstawiciele obu samorządów, inspektor nadzoru i wykonawcy. Prace realizowało Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. ze Staszowa.

- Każda inwestycja drogowa to przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców. Cieszę się, że kolejny odcinek drogi powiatowej został przebudowany i oddany do użytkowania. Szczególnie istotne jest wykonanie chodnika, utwardzonego pobocza oraz peronu przystankowego, które poprawiają warunki poruszania się pieszych i innych niechronionych uczestników ruchu drogowego. Ważne jest również to, że zadanie udało się zrealizować dzięki dobrej współpracy z Gminą Pysznica. To kolejny przykład, że partnerskie podejście i wspólne zaangażowanie samorządów pozwalają skutecznie realizować potrzebne inwestycje - podkreślił Starosta Niżański Robert Bednarz.

Ponad 615 tys. zł na przebudowę

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 615 640,71 zł. Wydatki zostały podzielone po równo między Powiat Niżański i Gminę Pysznica. Każdy z samorządów pokrył 50 proc. kosztów ze środków własnych.

Przebudowa ma poprawić bezpieczeństwo i wygodę wszystkich korzystających z tej trasy. Szczególnie ważne są nowe rozwiązania dla pieszych, w tym chodnik, utwardzone pobocze i przebudowany peron przystankowy.

Źródło: Powiat Niżański

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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