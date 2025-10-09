Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Nisko 9 października 2025

Nowa droga połączyła Nisko z obwodnicą

W Nisku zakończyła się budowa nowego układu dróg gminnych prowadzących do łącznika ulicy Modrzewiowej z obwodnicą Niska i Stalowej Woli. Inwestycja objęła nie tylko nową jezdnię, ale również oświetlenie oraz sieć wodociągową.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Projekt składał się z dwóch części.

Pierwsze zadanie, pod nazwą „Budowa i rozbudowa dróg gminnych do łącznika z obwodnicą Niska i Stalowej Woli wraz z oświetleniem”, obejmowało siedem etapów prac, w ramach których powstało ponad 1,2 km nowej jezdni oraz ciągi pieszo-jezdne z pełną infrastrukturą techniczną.

Drugie zadanie dotyczyło budowy sieci wodociągowej w ramach przedsięwzięcia „Poprawa zaopatrzenia w wodę poprzez budowę zbiorników magazynowych wody uzdatnionej oraz budowę sieci wodociągowej stanowiącej alternatywne zasilanie miasta Nisko”.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 16 091 638 zł, z czego 13 750 055 zł przeznaczono na budowę dróg i oświetlenia, a 2 341 583 zł na sieć wodociągową.

Nowa infrastruktura usprawni komunikację w południowej części Niska i poprawi dostępność do obwodnicy, co przełoży się na komfort i bezpieczeństwo mieszkańców.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Strażacy z KP PSP Stalowa Wola zwyciężyli w mistrzostwach województwa
Stalowa Wola
Strażacy z KP PSP Stalowa Wola zwyciężyli w mistrzostwach województwa
Policja sprawdza sklepy i bary w powiecie niżańskim
Nisko
Policja sprawdza sklepy i bary w powiecie niżańskim
Agresywny złodziej perfum zatrzymany
Stalowa Wola
Agresywny złodziej perfum zatrzymany
Czas to pieniądz
Stalowa Wola
Czas to pieniądz
Stalowa Wola wysoko w rankingach inwestycyjnych
Stalowa Wola
Stalowa Wola wysoko w rankingach inwestycyjnych
Młodzież z regionu projektowała przyszłość! Kosmiczny hackathon NASA za nami
Stalowa Wola
Młodzież z regionu projektowała przyszłość! Kosmiczny hackathon NASA za nami
Jubileuszowy konkurs plastyczny „Ekslibris”
Stalowa Wola
Jubileuszowy konkurs plastyczny „Ekslibris”
54-latek zgubił się w lesie i doznał kontuzji
Stalowa Wola
54-latek zgubił się w lesie i doznał kontuzji
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu