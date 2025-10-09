Nowa droga połączyła Nisko z obwodnicą

Projekt składał się z dwóch części.

Pierwsze zadanie, pod nazwą „Budowa i rozbudowa dróg gminnych do łącznika z obwodnicą Niska i Stalowej Woli wraz z oświetleniem”, obejmowało siedem etapów prac, w ramach których powstało ponad 1,2 km nowej jezdni oraz ciągi pieszo-jezdne z pełną infrastrukturą techniczną.

Drugie zadanie dotyczyło budowy sieci wodociągowej w ramach przedsięwzięcia „Poprawa zaopatrzenia w wodę poprzez budowę zbiorników magazynowych wody uzdatnionej oraz budowę sieci wodociągowej stanowiącej alternatywne zasilanie miasta Nisko”.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 16 091 638 zł, z czego 13 750 055 zł przeznaczono na budowę dróg i oświetlenia, a 2 341 583 zł na sieć wodociągową.

Nowa infrastruktura usprawni komunikację w południowej części Niska i poprawi dostępność do obwodnicy, co przełoży się na komfort i bezpieczeństwo mieszkańców.