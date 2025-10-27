Miesięcznik
Nisko 27 października 2025

Nowa droga dojazdowa do pól w Nisku

W Urzędzie Gminy i Miasta Nisko podpisano kolejną umowę dotyczącą budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Inwestycja obejmuje realizację zadania pod nazwą „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nisko na działce nr 403/5”.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Pod dokumentem podpisy złożyli: dr Konrad Krzyżak - Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Dorota Urban - Skarbnik Gminy i Miasta Nisko oraz Dominik Chamot - prezes firmy CHAMOT INFRATECH Sp. z o.o. ze Stalowej Woli, która zajmie się realizacją inwestycji.

Wartość inwestycji wynosi 141 tys. 449 zł, a zakończenie prac zaplanowano na koniec listopada 2025 roku.

Nowa droga ma poprawić dojazd do pól uprawnych oraz ułatwić pracę lokalnym rolnikom, stanowiąc kolejny krok w modernizacji infrastruktury na terenie gminy Nisko.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

