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Stalowa Wola 14 sierpnia 2026

Nocny przejazd na rolkach po Stalowej Woli

W sobotę, 29 sierpnia, w Stalowej Woli odbędzie się Night Skating, czyli nocny przejazd na rolkach ulicami miasta.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Uczestnicy spotkają się o godz. 19, a pół godziny później ruszą na trasę. Do przejechania będzie około 10 kilometrów. Organizatorzy zapraszają zarówno osoby, które na rolkach jeżdżą regularnie, jak i tych, którzy traktują je bardziej rekreacyjnie.

Nie będzie to wyścig. Chodzi przede wszystkim o wspólną jazdę, trochę ruchu i spędzenie sobotniego wieczoru w większym gronie. Trasa będzie zabezpieczona, a jej uczestnicy przejadą wspólnie przez miasto.

Na wydarzenie trzeba zapisać się wcześniej. Liczba miejsc została ograniczona do 300 osób. Szczegóły i zapisy prowadzone są na stronie SIR Stalowa Wola.

Organizatorzy przypominają też o kaskach – podczas przejazdu są obowiązkowe. Na trasę nie można wjechać hulajnogą, rowerem, deskorolką ani innym pojazdem.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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