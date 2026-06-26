Nocny pożar w Ulanowie. Spłonęło siedem samochodów

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło około godziny 3 nad ranem. Na miejsce skierowano strażaków z OSP Ulanów, OSP Wólka Tanewska oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Nisku. Na miejscu pracowały również trzy patrole policji.

Jak przekazał oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Nisku aspirant Rafał Puzio, spaleniu uległo łącznie siedem pojazdów.

- Około godziny trzeciej nad ranem, na parkingu przy ulicy Tadeusza Buli w Ulanowie, doszło do pożaru siedmiu pojazdów. Jak ustalili policjanci, trzy z nich zostały doszczętnie spalone, natomiast cztery pojazdy zostały nadpalone. Trwają czynności wykonywane przez policjantów, mające na celu wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia. Na chwilę obecną nie wykluczamy, że doszło do celowego podpalenia samochodów - poinformował asp. Rafał Puzio.

Policjanci prowadzą czynności mające ustalić przyczynę pożaru oraz wszystkie okoliczności zdarzenia. Na obecnym etapie śledztwa żadna z hipotez nie została wykluczona.

Fot. OSP Ulanów