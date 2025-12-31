Miesięcznik
Nocna prohibicja w Stalowej Woli: przypominamy zmiany

Przypominamy mieszkańcom Stalowej Woli, że od 1 stycznia 2026 roku wchodzą w życie ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu. Zakupy „na wynos” będzie można robić wyłącznie w godzinach 6-22, a poza tym czasem sklepy będą musiały pozostawać zamknięte dla osób chcących kupić alkohol.

Ograniczenie ma dotyczyć wyłącznie sprzedaży „na wynos” i nie obejmuje podawania alkoholu w lokalach gastronomicznych (np. restauracjach czy barach), gdzie spożycie odbywa się na miejscu.

Decyzja rady miejskiej wpisuje się w szerszy trend przyjmowany przez samorządy w całej Polsce, gdzie coraz częściej wprowadza się lokalne zakazy nocnej sprzedaży alkoholu w celu poprawy bezpieczeństwa, ograniczenia zakłóceń ciszy nocnej oraz zmniejszenia problemów związanych z nadużywaniem alkoholu. Podobne rozwiązania obowiązują lub są planowane między innymi w Lesznie, Ciechanowie, Legionowie czy Wołominie.

Nowe przepisy dla Stalowej Woli mają przede wszystkim uspokoić nocne otoczenie sklepów i zmniejszyć uciążliwości, z jakimi spotykają się mieszkańcy w godzinach późnowieczornych i porannych.

