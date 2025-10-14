Nocna magia nauki

Naukowa podróż w przyszłość rozpoczęła się o godz. 17. Startowała u źródeł fascynacji nauką, a kończyła… Taka podróż nie ma końca.

Naukowcy i studenci PR przygotowali dla fascynatów nauki i techniki noc pełną wrażeń. Otwarte zostały laboratoria, uruchomiony sprzęt, do którego na co dzień dostęp mają tylko studenci i ich opiekunowie. A Wydział M-T ma się czym pochwalić, bo jest nową jednostką naukową i współcześnie wyposażoną. Większość odwiedzających miała lat kilka i kilkanaście, ale ich opiekunowie mieli nie mniejsze wypieki na twarzach podczas eksperymentów. Do części naukowej aparatury ustawiały się wcale nie krótkie kolejki. Tak było chociażby przy komputerze z ekranem 3D, czy symulatorze sterowania dronami. Podobnie było przy symulatorze spawalniczym.

Noce Nauki, lub Noce Naukowców odbywają się na początku października w większości polskich uczelni technicznych i są coraz popularniejsze. Mają pokazać, że nauka to nie tylko książki i co tu dużo mówić, zachęcić młodych ludzi do poświęcenia się naukom technicznym. Dla ludzi spoza uczelni to jedyna okazja zobaczyć, czym wspierają się studenci i naukowcy. Dla wielu uczestników nocnych spotkań z nauką jest to pierwszy krok w życiową przyszłość.