Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Pierwszy kontakt z robotem nieco onieśmielał, ale za kilka lat młodzi fascynaci techniki z takimi urządzeniami będą za pan brat
0.0 / 5
Stalowa Wola 14 października 2025

Nocna magia nauki

To była dziewiąta odsłona Nocy Nauki w Politechnice Rzeszowskiej. Raz do roku największa podkarpacka uczelnia techniczna otwiera swoje laboratoria dla wszystkich. Tak było w piątkową noc w Wydziale Mechaniczno-Technologicznym PR w Stalowej Woli.

REKLAMA
avatar
Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

Naukowa podróż w przyszłość rozpoczęła się o godz. 17. Startowała u źródeł fascynacji nauką, a kończyła… Taka podróż nie ma końca.

Naukowcy i studenci PR przygotowali dla fascynatów nauki i techniki noc pełną wrażeń. Otwarte zostały laboratoria, uruchomiony sprzęt, do którego na co dzień dostęp mają tylko studenci i ich opiekunowie. A Wydział M-T ma się czym pochwalić, bo jest nową jednostką naukową i współcześnie wyposażoną. Większość odwiedzających miała lat kilka i kilkanaście, ale ich opiekunowie mieli nie mniejsze wypieki na twarzach podczas eksperymentów. Do części naukowej aparatury ustawiały się wcale nie krótkie kolejki. Tak było chociażby przy komputerze z ekranem 3D, czy symulatorze sterowania dronami. Podobnie było przy symulatorze spawalniczym.

Noce Nauki, lub Noce Naukowców odbywają się na początku października w większości polskich uczelni technicznych i są coraz popularniejsze. Mają pokazać, że nauka to nie tylko książki i co tu dużo mówić, zachęcić młodych ludzi do poświęcenia się naukom technicznym. Dla ludzi spoza uczelni to jedyna okazja zobaczyć, czym wspierają się studenci i naukowcy. Dla wielu uczestników nocnych spotkań z nauką jest to pierwszy krok w życiową przyszłość.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Z kart historii stalowowolskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego
Stalowa Wola
Z kart historii stalowowolskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego
Nowy sprzęt i plan schronu dla Stalowej Woli
Stalowa Wola
Nowy sprzęt i plan schronu dla Stalowej Woli
Marek Karbarz – legenda siatkówki uhonorowany w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Marek Karbarz – legenda siatkówki uhonorowany w Stalowej Woli
Cysterna przewróciła się na obwodnicy Stalowej Woli. Droga zablokowana
Stalowa Wola
Cysterna przewróciła się na obwodnicy Stalowej Woli. Droga zablokowana
Strzelał do wiaty jak do tarczy. Teraz grozi mu 5 lat więzienia
Radomyśl nad Sanem
Strzelał do wiaty jak do tarczy. Teraz grozi mu 5 lat więzienia
Nieludzki czyn w Przyszowie. Pies skazany na śmierć
Bojanów
Nieludzki czyn w Przyszowie. Pies skazany na śmierć
Pożar ładowarki w zakładzie przetwórstwa drewna
Zaklików
Pożar ładowarki w zakładzie przetwórstwa drewna
Światło na bibliotekę
Stalowa Wola
Światło na bibliotekę
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu